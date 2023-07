Élection à la FEMAFOOT: Qui pour succéder à Bavieux Toure à la présidence ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Élection à la FEMAFOOT: Qui pour succéder à Bavieux Toure à la présidence ? Publié le lundi 17 juillet 2023 | L'alternance

© Autre presse par Dr

ligue 1 orange du Mali : Le Real de Bamako reçoit son trophée de champion 2022-2023 dans la ferveur

Sacré champion du Mali de la saison 2022-2023, pour la première fois depuis 37 ans, le Réal de Bamako vient de recevoir son trophée remis par le Président du Comité exécutif de la Fédération Malienne de Football, Mamoutou Touré « Bavieux » Tweet

Il serait trop tôt de s'y prononcer, mais quoi qu'il en soit l'équipe nationale a besoin d'un titre continental qui passe nécessairement par le choix d'un dirigeant fait sur la base du mérite. Sinon une fédération nulle à l'égard des autres est un danger pour le développement sportif, et celle du Mali ne fait pas exception à cette règle.



Le vote prévu dans quelques semaines, enregistre déjà des poids lourds parmi les candidats officiellement déclarés, dont Bavieux Touré le Président sortant et notamment son challenger de la précédente élection Salaha Baby. Après l'appel à candidature pour l'élection à la tête de la fédération malienne de football, trois prétendants ont officiellement déclaré leur candidature, mais le président sortant Mamoutou Touré dit Bavieux et celui de la ligue de Tombouctou, Salaha Baby semblent être les favoris dans cette compétition électorale qui s'annonce déjà tendue. Par contre, l'opérateur économique Gaoussou M'Pah Sylla qui, lui aussi candidat aurait été selon les observateurs sportifs moins convainquant et peu rassurant lors de la déclaration de sa candidature.



En effet, le président sortant et candidat à sa propre succession Bavieux qui, ne cesse de défendre son bilan, s'est dit engagé à redonner selon lui, un nouveau visage au football malien et compte poursuivre des infrastructures en cours de réalisations. Salaha Baby quant à lui, promet qu'une fois élu président de la FEMAFOOT, l'ambition de notre football ne serait plus une qualification pour une phase finale des Coupes d'Afrique des nations, mais plutôt de les remporter ajoutant la nécessité pour l'équipe nationale de participer à une phase finale de la coupe du monde. Pour le Président de la ligue régionale de foot Ball de Tombouctou, la fédération malienne dans son ensemble, a besoin d'un changement radical et sa destinée ne devrait pas être confier à quelqu'un sur la base de son rang social encore moins de ses relations, mais plutôt ses compétences dans le secteur. Pour mener l'alternance, le vote est bien cette occasion et de conclure que le changement serait impossible sans l'implication de toutes les sensibilités du pays.



Rappelons que l'Assemblée générale élective de la FEMAFOOT fixant la fin du mandat du comité exécutif actuel devrait se tenir en principe, fin août 2023. Yacouba COULIBALY