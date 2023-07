Lutte contre la corruption: L’ancien président de l’Assemblée nationale du Mali, Issiaka Sidibé dit Isaac, Mamadou Diarrassouba, ancien questeur et Mamoutou Touré dit Bavieux, comptable matière, président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), sont cités à comparaître bientôt devant un juge d’instruction du Pôle économique pour mauvaise gestion de fonds publics - abamako.com

Publié le lundi 17 juillet 2023 | L'Inter de Bamako

© Autre presse par DR

L’honorable Diarassouba

. On sait que le budget de l’Assemblée nationale du Mali était estimé à 19 milliards de nos francs.On sait aussi qu’il existe un rapport d’audit. On sait aussi que la corruption, les malversations financières se sont aggravées ces dernières années au Mali et que les politiques sont les plus corrompus (47% des personnes sondées estiment que la plupart d’entre eux, sinon tous, sont vénaux). Les parlementaires 36% selon l’Organisation non-gouvernementale (ONG) Transparence International (édition 2019). Un parmi le trio est propriétaire de toutes les belles résidences de la ville de Koulikoro et détient tout le commerce du Méguétan.