Affectations au sein de la Police Nationale : De nouvelles têtes aux commandes de certains Commissariats de Bamako ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Affectations au sein de la Police Nationale : De nouvelles têtes aux commandes de certains Commissariats de Bamako ! Publié le lundi 17 juillet 2023 | Le Sursaut

© aBamako.com par FS

Conseil de cabinet du nouveau gouvernement de Transition du Dr Choguel Maïga

Bamako, le 13 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé son premier conseil de cabinet, le dimanche, à la primature avec tous les membres de son nouveau gouvernement réunis au grand complet. Tweet



Il y a eu des mutations au sein de la Police nationale, notamment au niveau du corps des Commissaires. Pour le cas spécifique de Bamako, ils sont au nombre de 10 à se voir confier la direction de certains Commissariats plus un contrôleur principal de Police. C’est ce qui sort de la nouvelle décision N°2023-1899/DGPN-DPFM du 14 juillet 2023 portant nomination à la Direction Générale de la Police Nationale.



La décision est tombée la semaine dernière. Celle sur de nouvelles réaffectations des sous-officiers et des Commissaires de police. Concernant ce dernier corps, certains ont été nouvellement affectés à la tête des commissariats et d’autres permutés à Bamako et à l’intérieur du pays, ainsi qu’à la Direction de la Police Judiciaire.



En effet, au titre de la Direction Générale de la Police Nationale, c’est le Contrôleur Principal de Police Issa Fomba qui a hérité de la direction du Centre de Formation Spéciale. A la Direction de la Sécurité Publique, le nouveau Commandant adjoint du Groupement Mobile de Sécurité Bamako-Rive Droite est le Commissaire de Police Soumaïla Goïta.



Un autre Commissaire, Moussa K. Dembélé, fera désormais ses armes à la Direction Régionale du District de Bamako.



Par rapport aux différents Commissariats du District de Bamako, celui du Centre Commercial aura comme Commissaire Adjoint, le Commissaire de Police Moussa Boré. Quant au Commissariat de Dravela-Bolibana ou ‘’La Poudrière’’, il sera dirigé par le Commissaire Divisionnaire de Police Oumar Minta.



Pour ce qui concerne le Commissariat de Quinzambougou, Ex 3ème Arrondissement, son nouveau patron sera le Commissaire Principal Moussé M’Baye. Le Commissariat de Niamakoro a également un nouveau Commissaire en sa tête, précisément le Commissaire Principal Yoro Sidibé. Pour ce qui est du Commissariat de Bacodjicoroni-Aci, son niouveau Commissaire et son Adjoint sont : le Commissaire de Police Nantéqué Sadou Sogoba et le Commissaire de Police Fousseyni Ouattara. Quant au Commissariat de l’Hippodrome, il est maintenant dirigé par le Commissaire Divisionnaire de Police Yamadou Goumané et celui de Sabalibougou par le Compol Adama Bouaré.



En plus de ces Commissariats des Communes de Bamako, des nominations remarquables ont été effectuées à la Direction de la Police Judiciaire, notamment à la Brigade de la Protection des Mœurs et de l’Enfance et celle de Répression, du Trafic des Migrants et de la Traite des Etres Humains, qui seront dirigées respectivement par le Commissaire Divisionnaire de Police Fanta Goïta et le Commissaire Divisionnaire de Police Fantiémé Coulibaly.



En plus des unités policières de Bamako, ces mouvements des commissaires de police ont concerné d’autres régions du pays.



En conclusion cette décision de nomination invite les concernés à impérativement rejoindre leurs postes d’affectation avant le 28 juillet 2023 .



Par Mariam Sissoko