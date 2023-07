Lutte contre le terrorisme : Déluge de feu sur les terroristes - abamako.com

Lutte contre le terrorisme : Déluge de feu sur les terroristes Publié le lundi 17 juillet 2023 | L'aube

© AFP par PHILIPPE DESMAZES

Patrouille de l`armée malienne et française à Goundam

Patrouille de l`armée malienne et française entre Goundam et Tombouctou Tweet





Au Centre et au Nord, la lutte contre les groupes terroristes s’intensifie avec une traque permanente sur tous les fronts. Pour preuve, l’on retient pour le seul mois de juin plusieurs opérations d’envergure menées par les FAMA. L’on note, entre autres, 27 opérations offensives (Macina et Gao) ; 15 frappes de l’aviation ; 5 sanctuaires terroristes détruits ; 21 AK 47 ; 2 Pickups ; des chargeurs et d’autres matériels récupérés ; 8 engins explosifs détruits. En l’air, les aéronefs ont effectué des centaines de missions dont des missions de combat et d’évacuations sanitaires. Le bilan ? Il est lourd du côté des GAT : 51 terroristes ont été neutralisés par les FAMA.



Pour faire le point sur ces opérations, la Dirpa a organisé son traditionnel point de presse, animé par son chef, le colonel Souleymane Dembélé, entouré par ses proches collaborateurs.



Le colonel Dembélé a, d’emblée, déclaré que l’armée a continué à exercer une pression sur les groupes terroristes. Il a déclaré que les FAMA ont commencé à chercher les terroristes et ont détruit leurs sanctuaires grâce à l’opération « Maliko » et l’opération « Kélétigui ». « Le mois de juin a été plutôt calme par rapport au mois de mai. Cependant, des attaques terroristes contre les populations civiles dans la boucle du Baoulé sont signalées », déploire-t-il.



Le directeur de la Dirpa a précisé que les FAMA ont mis l’accent sur la sécurité de l’élection référendaire, de la voie ferroviaire et de la Biennale artistique et culturelle (à Mopti), dont les attentes ont été satisfaisantes.



En outre, le colonel Dembélé a indiqué que le Burkina et le Mali ont également collaboré pour une opération commune appelée « CAPIDOU » : « La première étape de l’opération a été mise en place au Mali à Sevaré, tandis que la seconde étape a eu lieu au Burkina, à Ouahigouya. Le bilan est prometteur ».



Et de préciser : « 14 opérations aéroportées ont été menées dans les zones du centre ; 27 opérations offensives à Macina, Gao ; 15 frappes de MIG ; 5 sanctuaires terroristes détruits ; 51 terroristes neutralisés ; 21 AK 47 ; 2 Pickups ; des chargeurs et d’autres matériels récupérés ; 8 engins explosifs détruits ».



Ces résultats, selon lui, ont été enregistrés suite à l’exécution de 14 opérations aéroportées, 27 missions de reconnaissance offensives, 15 frappes aériennes avec l’implication des drones et des avions albatros de l’armée de l’air. Ces missions offensives ont été effectuées essentiellement dans les secteurs de Sévaré, Macina, Nara et Bafo, Ménaka, Ansongo, Gao, Bandiagara, Boni et sur la zone du sud-ouest vers Baoulé. Durant la période de référence, la troisième dimension qui constitue le vecteur aérien a été plus active que jamais avec 174 vols d’appui-feu, 89 vols de reconnaissance et 16 vols d’évacuation sanitaire.



Aussi, lors du transport des troupes des délégations de la Biennale à Mopti, les FAMA ont appréhendé environ 55 personnes et les ont remis à la gendarmerie. De plus, sept bases ont été détruites, ainsi que deux véhicules saisis et sept fusils de chasse. Il a exprimé ses regrets pour les FAMA qui, au cours de ces opérations, déplorent six morts et deux blessés dont les vies sont hors de danger. En somme, l’armée a effectué 174 sorties et 16 sorties en termes d’évacuation sanitaire, à l’en croire. A ses dires, les FAMA ont été confrontées à moins d’attaques en juin et à moins d’incidents d’EEI, ajoute le directeur de la Dirpa.



Cependant, il dira que les terroristes ont mis la pression sur les populations pour les faire taire car ils ont compris qu’elles travaillent maintenant avec les forces armées et de sécurité. « Les avions ont été plus actifs avec 174 vols d’appui feu en juin. Il a souligné que les groupes terroristes, bien qu’affaiblis, ont toujours des capacités de nuisance leur permettant de mener des actions de harcèlement sur nos groupes cibles, telles que la mise en place des postes de contrôle et des EEI », ajoute-t-il.



Evoquant les activités du département de la Défense, Souleymane Dembélé a déclaré que le ministre de la Défense avait remis des médailles à 6 officiers russes et que le chef d’État-Major s’était rendu au nord pour se rencontrer les troupes sur le terrain…



Sécurisation des zones après le départ de la Minusma ? Pour colonel Dembélé, les Maliens doivent comprendre que personne ne viendra nous sécuriser sauf nous-mêmes. Beaucoup s’inquiétaient par rapport dès l’annonce du retrait d’une force étrangère dans notre pays, mais qu’aujourd’hui, ce départ n’a pas eu d’influences négatives sur le terrain : « Les Maliens ne doivent compter que sur eux-mêmes. Certes la Minusma a apporté quelque chose, mais cela ne doit pas être une fin en soi. Les Maliens doivent aider leur armée qui ne cesse de monter en puissance en termes de recrutement, d’achat de matériels et de formation. C’est avec l’implication de tout le monde que nous gagnerons cette guerre. Chaque malien, où qu’il soit, doit savoir que cette guerre le concerne et que sa sécurité commence par lui-même d’abord… ».



Par ailleurs, le patron de la Dirpa a saisi l’occasion pour donner le message du chef d’état-Major général des armées (CEMGA) qui invite les FAMa à accompagner l’opération de retrait de la mission onusienne. Et, de ne poser en aucun moment des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la Mission et de ses personnels. En outre, le CEMGA invite les groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de la Minusma, « à faire preuve de voyance et de responsabilité, en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone ». L’état-Major général des armées invite les groupes signataires de l’accord de paix à se joindre à leurs frères FAMA pour lutter ensemble contre les terroristes après le retrait de cette mission.



Mohamed Sylla







Niono : 22 terroristes neutralisés et… à Sokolo



Toujours dans la dynamique de poursuivre leur mission régalienne (protéger les populations et leurs biens) et de poursuivre les groupes armés terroristes jusque dans leurs dernières tranches. Ainsi, au cours d’une patrouille, les Forces armées maliennes (FAMA) ont déjoué une embuscade, le mercredi dernier, à Sokolo (Région de Ségou). Bilan : 22 terroristes neutralisés, une quantité d’armes récupérée (équipements roulants et divers matériels), a annoncé l’état-major général des Armées. Côté FAMA : trois blessés légers deux véhicules légèrement endommagés.



« L’état-major général des Armées informe l’opinion que les Forces armées maliennes ont déjoué, avec un professionnalisme remarquable, une embuscade contre une mission de ravitaillement en vivres des populations dans le secteur de Sokolo en fin de matinée du mercredi 12 juillet 2023. L’exploitation des renseignements ainsi que les actions terrestres et aériennes ont permis la destruction de 12 motos et la récupération de 14 AK-47 et trois PKM », a indiqué l’état-major général des Armées.



Par ailleurs, « au cours de cette opération, regrette-t-il, les forces armées nationales ont enregistré trois blessés légers (évacués sur Sévaré) et deux véhicules légèrement endommagés ». Cependant, l’évaluation des frappes aériennes contre des terroristes rescapés retranchés dans une forêt de Famabougou se poursuit.



L’état-major général des Armées précise que ces terroristes, manifestés à une cinquantaine, sont responsables de multiples harcèlements contre les FAMA et des abus contre les populations dans le secteur