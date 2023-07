Coopération : Fructueuses échanges entre le Mali et la Russie - abamako.com

News Politique Article Politique Coopération : Fructueuses échanges entre le Mali et la Russie Publié le lundi 17 juillet 2023 | L’aube

© Autre presse par DR

Le ministre des Affaires étrangères a reçu en audience Monsieur Igor GROMYKO, Ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a reçu en audience, le vendredi 14 juillet 2023, Igor GROMYKO, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali, en présence du Colonel Major Ismaël Wagué, ministre de la Réconciliation Nationale, de la Paix et la Cohésion Nationale, chargé de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation.



Abordant des questions internes, les échanges se sont essentiellement focalisés sur l’état de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d’Alger ainsi que la nécessité de réactiver et de dynamiser ses mécanismes de suivi en vue de booster le dialogue permettant d’aboutir à la paix et à la cohésion nationale.



L’ambassadeur russe, pour sa part, a réaffirmé le grand l’intérêt de son pays pour le raffermissement du partenariat stratégique avec le Mali avant de renouveler le soutien constant et indéfectible de ses plus hautes autorités aux efforts du Gouvernement malien dans le cadre de la sécurisation du territoire ainsi que de la recherche de la paix, de la stabilité et du développement durable.



Séminaire gouvernemental : La nouvelle équipe dans les dossiers



Dr Choguel Kokalla Maïga indique que le gouvernement doit être à la hauteur des enjeux du moment

Le Premier ministre, Choguel K Maïga, a présidé, le jeudi 13 juillet 2023, la cérémonie d’ouverture du séminaire gouvernemental.



À l’occasion, le PM a rappelé aux ministres qu’à l’arrivée, ils seront jugés aux actes, sur la base des résultats. « Nous le serons également au quotidien dans notre loyauté vis-à-vis du Mali et de la chose publique ainsi que dans notre capacité à impacter positivement la vie des populations à l’aune des attentes et des besoins du Peuple malien », a-t-il déclaré.



Pour le chef du gouvernement, ce séminaire a pour vocation le rappel des règles et principes de fonctionnement de la Haute Administration : «C’est dans ce cadre que les éminents experts qui vont animer cette session d’échanges vous expliqueront, ou vous rappelleront, les devoirs et les obligations de la fonction ministérielle, dont le sens originel est de SERVIR. Ils vous entretiendront des enjeux et objectifs du Séminaire, vous aideront à vous familiariser avec les règles, procédures et principes du Travail gouvernemental, l’organisation et les modalités de fonctionnement des Secrétariats généraux et des Cabinets ministériels ainsi que le Programme d’Action du Gouvernement ».



Ce séminaire était également l’occasion pour renforcer la cohésion, la solidarité et l’esprit d’équipe entre les membres du Gouvernement. « Vous devez travailler ensemble, car toute réussite dans un département est une victoire collective. A l’inverse, toute action inachevée mettrait en mal l’atteinte des objectifs communs », a estimé le Premier ministre. Aussi, il a demandé que l’accent soit mis sur la politique des « Trois D », à savoir : la Défense, la Diplomatie et le Développement.



À noter que les thèmes ont porté sur : les règles de procédures et principes du travail gouvernemental ; l’organisation et le fonctionnement du secrétariat général de département et du cabinet ministériel ; l’action gouvernementale et Programme d’action du gouvernement.











Koutiala



Le gouvernement vole au secours des déplacés



Plus de 150 ménages déplacés du Nord et du Centre du Mali à Koutiala ont reçu, le vendredi dernier, une importante quantité de don. Il est composé de 15 tonnes de petit mil. Ce geste du gouvernement de la transition a pour objectif de soutenir les bénéficiaires en cette période de soudure.



Macina :



La prévention des conflits au centre des préoccupations



L’atelier sur la prévention et la gestion des conflits a pris fin, le jeudi 13 juillet dernier, à Macina. La session s’inscrivait dans le Cadre de la Concertation Religieuse (CCR) du cercle. Au cours de la rencontre, les participants ont indiqué que les confits les plus récurrents sont, entre autres, les problèmes liés à la gestion des terres et de chefferie. Des recommandations ont été également recensées au terme de la rencontre. C’était une initiative du Centre pour le Dialogue Humanitaire (HD) avec l’appui financier du Danemark.



Banamba



Les fortes pluies ont effondré des salles de classe



Trois salles de classes et la direction se sont effondrées dans le village de Boila (commune rurale de Toubacoura) suite à de fortes précipitations, le jeudi 13 juillet dernier. Selon des sources locales, l’eau a emporté les dossiers scolaires d’une centaine d’élèves de la dite école. Mais on ne déplore aucune perte en vie humaine.