Détournement présumé du dénier public : Mohamed Aly Bathily touché par sa propre flèche contre Me. Kassoum Tapo - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Détournement présumé du dénier public : Mohamed Aly Bathily touché par sa propre flèche contre Me. Kassoum Tapo Publié le lundi 17 juillet 2023 | Le Pays

© aBamako.com par Androuicha

Point de presse du ministre des affaires foncières et des domaines de l`Etat

Bamako, le 27 juillet 2015 au cabinet du ministère des affaires foncières et des domaines de l`Etat. Le ministre Mohamed Ali Bathily a tenu un point de presse au sujet de la démolition des constructions illicites deSouleymanbougou en commune I du district de Bamako. Tweet



Pendant que les militants et sympathisants du Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques battaient le pavé à Bamako en scandant la fin du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta, l’ex-ministre Mohamed Aly Bathily, alors membre du M5 a cité le nom de Me. Kassoum Tapo, ministre de la Justice à l’époque (2020), dans une affaire de détournement du dénier public. Une dénonciation qui a attiré des plaintes, non seulement contre Me. Kassoum Tapo, mais contre Mohamed Aly Bathily, auteur des accusations.



Pour des révélations entendues sur la gestion du dénier public, une plainte a été déposée devant le tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako contre l’ex-ministre Mohamed Aly Bathily. La plainte a été déposée en mois d’Avril 2023 pour « simulation d’infraction ». Selon le jeune plaignant Gérémi Dolo, Me. Mohamed Aly Bathily s’est permis, lors d’un meeting du M5-RFP en 2020, d’accuser l’avocat de profession qui venait d’être nommé à la tête du département de la Justice et des Droits de l’homme par le défunt président Ibrahim Boubacar Keïta, en l’occurrence Me. Kassoum Tapo. Figure de proue du M5, l’ex-ministre Bathily précisait au monde que 16 milliards ont été donnés en 1997 par l’Etat malien pour l’organisation de la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Et de révéler que 4 milliards auraient été détournés sur les 16 milliards par Me. Kassoum Tapo, désigné en 1997 comme président de l’organe électoral au Mali. Bathily a-t-il voulu informer les Maliens à travers sa déclaration sur ce qui s’est réellement passé suite à l’organisation de la Ceni en 1997 ? La question se pose à savoir s’il a tenu ces propos pour simplement ternir l’image de Me. Kassoum Tapo. En tout état de cause, les Maliens s’interrogent sur la raison pour laquelle il n’a pas voulu interpeller M. Tapo quand il était encore ministre sous le régime du même président IBK ? En la matière, la justice reste désormais saisie contre les deux personnalités par des citoyens maliens afin de tirer au clair le dossier. « La vidéo par laquelle Bathily fait comprendre au peuple que Tapo aurait détourné 4 milliards sur les 16 milliards débloqués par l’Etat pour l’organisation de la Ceni se trouve sur les réseaux sociaux. A lui d’apporter la preuve de ce qu’il a dit lors du meeting du M5 ». « Mohamed Aly Bathily a été ministre de la justice bien avant Me. Kassoum Tapo. Pourquoi n’a-t-il pas interpellé Kassoum par rapport à la même affaire ? Qu’il apporte la preuve au juge ou sort pour dire aux Maliens que le dossier est faux », explique Gérémi Dolo, plaignant de Me. Bathily. Sur la base de la même plainte, Mohamed Aly a été auditionné, la semaine dernière, par les éléments du 14ème Arrondissement de Bamako. Certaines sources indiquent qu’il est retourné chez lui pour des raisons de santé. Dans le même dossier, une autre plainte a été déposée contre Me. Kassoum Tapo par un certain Issiaka Diarra. Même si certaines sources annoncent sa fuite, Me Kassoum Tapo avait voulu, suite à l’interpellation de Bathily, tenir une sortie médiatique qui a été par la suite annulée pour des règles procédurales.



Affaire à suivre



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS