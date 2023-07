Professeur Pierre PÈNE : Un Baobab de la formation médicale en Afrique a tiré sa révérence - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Necrologie Article Necrologie Professeur Pierre PÈNE : Un Baobab de la formation médicale en Afrique a tiré sa révérence Publié le lundi 17 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Professeur Pierre PÈNE

Tweet





Les Doyens de la Faculté de Médecine et d’Odontostomoalogie (FMOS), le Professeur Seydou Doumbia et de la Faculté et Pharmacie (FAPH), le Professeur Boubacar Traoré ont la tristesse de vous faire part du décès du Professeur Pierre PÈNE à l'âge de 98 ans, dans la soirée du 6 juillet à son domicile de Sausset Les Pins, en France.



Le Professeur Pierre PÈNE, médecin spécialiste de maladies infectieuses et tropicales a commencé sa carrière médicale à Bordeaux. Ancien interne des Hôpitaux de Bordeaux, ancien Chef de Clinique, admissible à l’agrégation de médecine générale 1952, il a été détaché en octobre 1952 au titre de la coopération universitaire auprès de l’École de médecine de Dakar comme professeur suppléant des Écoles de médecine et assistant à titre hospitalier du Pr PAYET, alors Directeur de l’École de médecine. Agrégé de médecine générale en 1958, Pierre PÈNE a été nommé en 1961 Professeur titulaire de pathologie médicale la Faculté de médecine de Dakar qui avait été créée en 1959. Le Professeur Pène a été nommé Directeur de l’École de médecine d’Abidjan qu’il a contribué à créer en 1964 avant d’être élu doyen de la Faculté de médecine d’Abidjan en 1967.



Cette sommité de la médecine tropicale qui a contribué à la création de plusieurs écoles ou facultés de médecine d'Afrique francophone, a participé au développement de l'Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie du Mali (ENMP) devenue Faculté de Médecine, de Pharmacie et d'Odonto-Stomatologie (FMPOS) avec la création de l'Université du Mali, en 1996, puis Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) et Faculté de Pharmacie (FAPH) ou un amphithéâtre porte son nom. L’amphithéâtre Pierre PÈNE d’une capacité d’accueil de 120 places, qui date de plus de 50 ans, est l’une des premières infrastructures de l’Ecole Nationale de Médecine et de Pharmacie (ENMP).



Il a aimé l'Afrique. Il a aimé le Mali. Notre admiration pour lui était sans bornes à causes de ses nombreuses qualités exceptionnelles.

Puisse le Tout-puissant l'accueillir dans son Jardin Eternel. Amen