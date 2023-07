Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Les chances du Mali décortiquées par des spécialistes ! - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Eliminatoires de la Coupe du Monde 2026 : Les chances du Mali décortiquées par des spécialistes ! Publié le lundi 17 juillet 2023 | Le Sursaut

Tweet

En marge de la 45e Assemblée Générale Ordinaire de la Confédération Africaine de Football (CAF), le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, zone Afrique a eu lieu le jeudi 13 juillet 2023 à Abidjan en Côte d’Ivoire. A l’issue de ce tirage, le Mali a hérité de la poule (I) en compagnie du Ghana, du Madagascar, de la Centrafrique, des Comores et du Tchad. Pour brosser les chances de qualification des Aigles du Mali, nous avons recueilli les impressions de quelques acteurs du football malien. Lisez plutôt !



Sur la question, nous avons recueilli les réactions de certains acteurs du football malien tels que : Oumar Baba Traoré, président de l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), le Secrétaire Général de la Fédération Malienne de Football, Ibrahim Traoré et Djélika Guindo, Journaliste au Groupe Renouveau et Présidente de la Commission Féminine de l’AJSM.



Selon le Président de l’Association des Journalistes Sportifs du Mali (AJSM), Oumar Baba Traoré, en fonction du classement FIFA, en fonction des adversaires qui sont le Ghana, les Comores, la République Centrafricaine, le Madagascar et le Tchad, le Mali garde toutes ses chances de qualification pour une première dans les annales du football malien. Pour lui, l’enjeu pour le Mali dans ces éliminatoires, c’est de se qualifier en occupant la 1ère place de ce groupe I. Et pour l’atteindre, dit-il, le Mali doit compter sur l’union sacrée de toutes les composantes de la Nation, derrière les Aigles.



D’après Djélika Guindo, Journaliste au Groupe Renouveau et Présidente de la Commission Féminine de l’AJSM, la poule du Mali n’est pas abordable malgré qu’il a le potentiel et de talentueux joueurs. Pour justifier cela, elle a rappelé sa récente participation aux derniers éliminatoires de la coupe du monde, de même que ceux de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN). « On peut dire que le Mali n’est pas favorite étant donné qu’il est avec le Ghana qui a déjà participé à une coupe du monde et même si sa CAN précédente n’a pas été bonne. On retrouve aussi la Centrafrique, qui lors des éliminatoires de la coupe d’Afrique Côte d’Ivoire 2023, a tenu tête à l’équipe du Ghana et a aussi battu le Nigéria en 2021, il a donc fait des progrès. Les Comores quant à eux, ont aussi fait leur preuve lors de la dernière CAN » a synthétisé notre consœur.



Parlant des enjeux de ces éliminatoires pour le Mali, elle dira que le Mali doit se préparer psychologiquement et physiquement et aux autorités de se mettre en tête que participer à une coupe du monde donne plus de valeur à l’équipe malienne. « De ce fait, la fédération malienne de football et le ministère des sports doivent vraiment mettre le paquet pour aider l’équipe nationale à se qualifier pour la première de son histoire à une coupe du monde. Avec 10 places pour l’Afrique, on a notre chance en main et on doit la saisir car l’enjeu est grand » estime Djélika Guindo.



Quant au Secrétaire Général de la Fédération malienne de football, Ibrahim Traoré, il dira que la poule du Mali est abordable si l’on prend les choses au sérieux et investir au maximum malgré qu’il n’y a pas une petite nation de football aujourd’hui. A cet effet, il a dit ceci : « La fédération malienne de football a commencé à s’inscrire dans une dynamique d’amélioration depuis un certain moment et c’est ce qui a amené le Mali vers la porte de la qualification l’année dernière et aujourd’hui le Mali est dans le cercle du sommet du football africain, cela ne veut pas dire qu’on sous-estime les autres nations de la poule (I) ». Selon le Ségal Traoré, l’enjeu du Mali dans ces éliminatoires relève du fait qu’en cas de qualification ce serait une première pour lui. Que cela va donner une certaine notoriété même une sorte d’assise financière qui va permettre le développement du football. « Voilà pourquoi ces enjeux ne doivent pas être négligés pour le football malien, pour la FEMAFOOT car la qualification peut apporter beaucoup de choses, côté financier » a-t-il affirmé.



Se prononçant sur la possible qualification du Mali à ce mondial 2026, Ibrahim Traoré dira qu’à partir du moment où l’on a pu atteindre les seuils même de la qualification, où on a été à un seul but de la qualification du mondial dernier, et vu les travaux en cours, le Mali a toutes les possibilités de se qualifier. Et tirant les enseignements de l’année dernière, en sa qualité de secrétaire général, il a donné l’assurance que la Femafoot va s’offrir le maximum de chance pour avoir la qualification, car c’est l’objectif majeur.



Il faut rappeler que pour une première fois dans l’histoire, la coupe du monde 2026 sera disputée par 48 pays dont un quota de 10 pour l’Afrique. Ainsi, la dixième place se jouera entre les meilleurs deuxièmes qui joueront les barrages pour rejoindre les premiers des 9 groupes.



Bonne chance aux Aigles du Mali !



Par Safiatou Coulibaly