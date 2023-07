MINUSMA : Le Mali opte pour un retrait coordonné, ordonné et sécurisé ! - abamako.com

MINUSMA : Le Mali opte pour un retrait coordonné, ordonné et sécurisé ! Publié le lundi 17 juillet 2023 | Le Sursaut

© aBamako.com par Momo

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou Tweet

En milieu de la semaine passée, des informations ont inondé les réseaux sociaux, relatives à la vente aux enchères des véhicules blindés des contingents de la MINUSMA dans son camp de la ville de Kidal. Même si par la suite, un message sur la page Twitter de ladite mission onusienne a battu en brèche ces informations, de nombreux Maliens demeurent dubitatifs sur les connexions de la Minusma avec les groupes armés du septentrion. En attendant, le Gouvernement malien, a tenu le mardi 11 juillet, une séance de travail avec une équipe de la MINUSMA conduite par Monsieur El-Ghassim WANE, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de la MINUSMA pour plancher ensemble sur les conditions d’un retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la MINUSMA du Mali dans le délai imparti.



La vidéo qui a tourné ces derniers jours en boucle sur les réseaux sociaux était bien claire. On apercevait une rangée des véhicules blindés de la Minusma sur un espace public avec le commentaire faisant foi d’une vente aux enchères organisée à Kidal. Cette information n’a fait qu’aggraver les suspicions des Maliens sur cette mission onusienne, plusieurs fois indexée pour ses connexions dangereuses avec les groupes armés du Nord. Dans l’imaginaire populaire, cela ne faisait l’ombre d’aucun doute, après l’incident du commandant Sénégalais d’un contingent de la Minusma, il s’agissait d’une tentative de doter les groupes armés de Kidal sous le label d’une vente aux enchères. Pour couper court à ces informations, les responsables de la Minusma sur leur page twitter ont vite apporté un démenti. Avant d’expliquer qu’il s’agit d’une fausse rumeur. Sans quoi, que : « la Minusma ne vend pas de véhicules blindés ». Qu’il s’agit de l’œuvre de certains individus qui ont filmé et photographié des véhicules blindés endommagés et inutilisables dans l’atelier. Lesquels, poursuit le même communiqué, qui ne font pas partie des objets (déchets) mis en appel d’offres. D’ailleurs que les règles de l’ONU n’autorisent tout simplement pas la vente ou le don de véhicules blindés.



Dans la même dynamique, le Gouvernement de la Transition sous le leadership du Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, accompagné du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation et de douze membres du Gouvernement, a tenu le mardi 11 juillet 2023, une séance de travail avec une équipe de la MINUSMA conduite par M. El-Ghassim WANE, Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Chef de la MINUSMA. Au centre de cet échange, un seul point était à l’ordre du jour : le retrait coordonné, ordonné et sécurisé de la MINUSMA du Mali dans le délai imparti, conformément à la résolution 2690 du Conseil de Sécurité des Nations Unies,



A la lumière d’un compte rendu de cette rencontre sur la page du MAECI, il ressort que : « pour une gestion holistique du processus de retrait, les deux Parties ont convenu de mettre en place des groupes de travail conjoints ». Ainsi, le Gouvernement, pour sa part, a prévu des mécanismes spécifiques, en l’occurrence, le groupe de travail chargé de l’atténuation de l’impact socio-économique du retrait de la MINUSMA et de la pérennisation des services sociaux de base et une cellule de crise pour la gestion des situations d’urgence. Qu’au regard de l’importance de la thématique de l’atténuation de l’impact du retrait, ce groupe de travail sera placé sous la direction du Ministre d’Etat, Ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, du Ministre de l’Economie et des Finances et de la Ministre de l’Entreprenariat National, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.



« Au nom du Gouvernement, le Ministre DIOP a rassuré quant aux mesures prises et a réaffirmé l’engagement du Mali à assumer pleinement son rôle régalien, dans un esprit de coopération, pour assurer une pleine réussite au processus de retrait de la MINUSMA au 31 décembre 2023 » pouvait-on lire dans ce compte rendu du Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI.



A propos du processus de retrait, la Minusma dans un autre Tweet en date du 14 juillet a donné la garantie sur la coordination des actions autour de son retrait d’ici le 31 décembre. Que cela se poursuit conformément à des créneaux de départ communiqués. Ces créneaux distillés sur les réseaux sociaux, dégagent un plan de départ qui va des contingents d’Agueloc (30 septembre) à ceux de Bamako-Senou (15 décembre). Ce qui laisse entrevoir qu’il n’y a aucune zone d’ombre sur ce processus de retrait de la Minusma du territoire malien. “Mieux vaut partir sans demander son reste que de rester en se demandant à quelle heure on va pouvoir partir”, dit-on.



Moustapha Diawara