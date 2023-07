Pratiques sportives sur les espaces publics : Des recettes du bien-être, sans aucun coût ! - abamako.com

Pratiques sportives sur les espaces publics : Des recettes du bien-être, sans aucun coût ! Publié le lundi 17 juillet 2023 | L'Essor

La pratique sportive bien menée peut avoir un effet positif sur la santé et les fonctions cognitives. Elle permet d’avoir l’estime de soi et la confiance en soi ainsi que la réduction de la dépression. Pour en savoir davantage, nous avons recueillis les avis du Coach sportif professionnel, Sidi Coulibaly.



Dès le coucher du soleil, les alentours du rond-point appelé ‘’bougie Ba’’ refusent du monde. On peut apercevoir sur toutes les voies menant à ce carrefour, des individus en tenue de sport, sans distinction d’âge ni de sexe faisant la marche. Au pied du monument, la scène est d’une beauté sportive enviable. Sous instructions des coaches sportifs, dans une ambiance festive et bon enfant avec de la musique à l’appui de nombreuses personnes en rythme cadencé s’adonnent à des exercices physiques pratiques. Parmi ces Coach Sportifs professionnels, Sidi Coulibaly a une bonne réputation pour son sérieux et le résultat salutaire de ses exercices.



Ce jour, le corps tout couvert de sueur, les muscles en relief et les traits tirés, le Coach Coulibaly, en pleine séance d’entrainement, a bien voulu répondre à nos questions.



Selon lui, faire du sport est très important dans la vie d’un être humain surtout pour la préservation de la bonne santé. Ce, en raison du fait qu’il réduit les risques de maladies cardiovasculaires, l’obésité et le Diabète.



Pour son bien-être et pouvoir se sentir à l’aise dans son corps, il recommande de faire 3 fois par semaine une pratique sportive de 75 à 150 mn par jour. Ce qui permettra d’avoir un bon rythme cardiaque et un corps plus léger. Pour cela, le coach Coulibaly conseille de faire de la marche, de la danse, du vélo pour les personnes d’un certain âge et des exercices de haute intensité pour les sportifs. Comme d’autres activités sportives, il a cité le saut à la corde ou le footing à petit trot. « J’invite tout le monde à venir faire du sport, parce qu’il est un facteur d’épanouissement, de joie, de cohésion sociale et source d’avoir une bonne santé mentale et physique »a-t-il prodigué comme conseil.



Faire le sport pour s’épanouir et se maintenir en forme !



« Tout le monde doit faire du sport pour son propre bien-être » estime cette sexagénaire, Mme Diarra Assétou Kouyaté. Elle qui vient s’entrainer tous les 2 jours au rond-point ‘’Bougie Ba’’ pour pouvoir transpirer et mieux réguler son taux de diabète. Elle n’est pas la seule femme du groupe du coach Coulibaly. Une autre du nom de Awa Dramé, ne ménage ni son temps ni ses travaux ménagers pour faire du sport 3 fois par semaine. « Je viens faire du sport pour m’épanouir et prendre du plaisir »s’est-elle exprimée, sans manquer d’affirmer avec fierté qu’elle ne souffre d’aucune pathologie.



Mamadou et ses amis sont également des abonnés du Coach Sidi Coulibaly. Eux, qui ont fait de cette activité une obligation quotidienne de transpirer et se maintenir en pleine forme. En outre, c’est avec passion qu’ils pratiquent le sport afin d’avoir une physique attirante. Comme dit un adage : « Un esprit sain dans un corps sain », le Sport joue un très grand rôle dans le bien-être et ses bienfaits sont énormes. De nombreux Bamakois, semblent avoir compris cela.



Par Lassana Touré, Stagiaire Ucao