L'Imam Mahmoud Dicko, parrain de la CMAS, lors de la prière pour le repos éternel, des victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020: ''Ces jeunes sont morts pour leurs convictions pour le pays'' Publié le lundi 17 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

L’Imam Mahmoud Dicko

Le vendredi 14 juillet 2023, le parrain de la Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), qui n’est autre que l’Imam Mahmoud Dicko lui-même, a dirigé une séance de prière et de bénédictions, dans sa moquée pour les victimes des évènements des 10, 11 et 12 juillet 2020 ayant conduit à la chute de l’ancien Président de la République, feu Ibrahim (...)



DEMBA KONTÉ - NOUVEL HORIZON