A cause d'une faute de frappe, des millions d'échanges militaires américains ont été envoyés.. au Mali
Publié le lundi 17 juillet 2023

Parmi les courriels, des informations militaires très sensibles ont été retrouvées comme des documents diplomatiques, des dossiers médicaux ou les détails de voyage d'officiers américains.

Une erreur dans une adresse mail et voilà que des millions de documents militaires sont acheminés vers le Mali au lieu d'être envoyés vers les entités militaires américaines concernées, rapporte le Financial Times. Les étourdis ont tapé ".ml" au lieu de ".mil", commune à toutes les adresses électroniques militaires américaines. Les premières erreurs ont été notifiées il y a près de 10 ans.



Une grande partie de ces courriels contiennent des données très sensibles sur le personnel militaire américain. Dans le détail, certains messages envoyés concernent des données médicales, des informations sur les documents d'identité comme des numéros de passeport envoyés par l'agence spéciale du département d'État, des listes du personnel dans les bases, des rapports d'inspection, des contrats avec des sous-traitants, ou encore des dossiers fiscaux et financiers.



Un email mal envoyé cette année détaillait l'itinéraire de voyage de James McConville, chef d'état-major de l'armée américaine, et de sa délégation pour une visite en Indonésie qui a eu lieu au mois de mai.



Autre exemple, encore plus sensible. Un agent du FBI a accidentellement envoyé six mails au Mali à cause de la faute de frappe. L'un comprenait une lettre diplomatique turque adressée au département d'État américain concernant d'éventuelles opérations du parti militant des travailleurs du Kurdistan (PKK). Il a également transmis une série de notes sur le terrorisme intérieur américain et envoyé un document sur les stratégies déployées par les Gardiens de la révolution en Iran pour mener des activités d'espionnage aux États-Unis.



Une erreur depuis 10 ans

L'erreur de frappe dans les courriels a été identifiée pour la première fois il y a dix ans par Johannes Zuurbier, un entrepreneur néerlandais qui dispose d'un contrat pour gérer le domaine du réseau national malien. Il détient près de 117.000 mails mal acheminés dont 1000 à la seule date du 12 juillet.



Au début du mois, il a envoyé une lettre au département de Défense américain en notifiant: "Ce risque est réel et pourrait être exploité par des adversaires des États-Unis". Dans un contexte géopolitique tendu, il est important de noter que le groupe paramilitaire russe Wagner opère au Mali et en Centrafrique.



Le lieutenant Tim Gorman, porte-parole du Pentagone, a déclaré auprès du Financial Times que le ministère de la Défense "est conscient de ce problème et prend au sérieux toutes les divulgations non autorisées d'informations contrôlées sur la sécurité nationale".



Il a précisé au média que les emails envoyés aux adresses maliennes "sont bloqués avant qu'ils ne quittent le domaine '.mil' et l'expéditeur doit valider les adresses mails des destinataires prévus".



Margaux Vulliet