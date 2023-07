Une usine d’assemblage de PC, de tablettes et de smartphones ouvre ses portes à Niaréla - abamako.com

Une usine d'assemblage de PC, de tablettes et de smartphones ouvre ses portes à Niaréla
Publié le lundi 17 juillet 2023 | Primature

© aBamako.com par MS

Inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Bamako

Bamako, le 17 juillet 2023. Le Premier ministre Choguel Maïga a présidé l`inauguration de l`usine d`assemblage de PCS, tablettes et téléphones à Niarela



Le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a inauguré ce lundi 17 juillet 2023 à Niaréla, en Commune 2 du District de Bamako, l’usine d’assemblage de PC, tablettes et smartphones de Danew Talla Electronics (DTE). C’était, en présence de plusieurs ministres, du maire de la Commune 2, du Représentant des familles fondatrices de Bamako, de plusieurs ambassadeurs et de personnalités du secteur des TIC et des télécoms.



Après les mots de bienvenue du représentant des légitimités traditionnelles et du maire de la Commune 2, M. Renaud Amiel, Président de DTE, a présenté le projet d’usine, nourri et réalisé en seulement 18 mois dans un contexte économique particulièrement difficile. Cette réalisation a été rendu possible selon lui, grâce à l’accueil favorable et à la disponibilité du gouvernement ainsi qu’à la volonté du Premier ministre de porter le Mali et les Maliens à travers le développement des technologies et la création d’emplois.

DTE, ambitionne de créer près de 1300 emplois d’ici fin 2025 grâce à cette usine d’assemblage, à la création d’un réseau de réparation et de maintenance et l’appui aux grands projets de digitalisation au Mali. D’ores et déjà, elle a déjà embauché une cinquantaine de jeunes et assemblé, reconditionné ou customisé 4000 tablettes, PC et smartphones, depuis le 1er juin dernier, date de l’installation de la ligne d’assemblage.

Un centre de formation, le CEDEX est chargé de former aux métiers du numérique, les 1000 jeunes qui vont composer le réseau de maintenance et de réparation, en partenariat avec le ministère chargé de l’Emploi et de Formation professionnelle et celui chargé de l’Economie numérique à travers le Complexe numérique de Bamako.

Le Président de DTE a enfin réitéré au Premier ministre sa reconnaissance pour son engagement constant aux côtés des promoteurs.

C’est au nom du Président de la Transition que le Premier ministre Choguel K. Maïga a salué la création de cette ligne d’assemblage, comme étant « l’œuvre de jeunes patriotes dévoués à la cause du développement économique et social de notre pays ». Il a particulièrement remercié les promoteurs de l’entreprise dont notre jeune compatriote Modibo Talla, ainsi que tous leurs partenaires pour le choix porté sur notre pays pour abriter cette première expérience dans la sous-région.

Le Chef du Gouvernement a rappelé que 550 600 000 F CFA ont en effet déjà été investis et qui seront portés à 2 000 000 000 de F CFA à l’horizon 2026. Il a évoqué à cette occasion les politiques nationales du Mali en faveur de la formation et de la création d’emplois. L’impact pour l’économie nationale sera conséquent en termes de paiements d’impôts, de taxes et de droits, de cotisations sociales, de réduction des importations de matériels informatiques et donc de sorties de devises, a souligné le Chef de l’Administration.

La mise en place de l’usine qui va produire 100 000 tablettes dès la 1ère année et 500 000 à l’horizon 2025, cadre parfaitement avec la vision du Président de la Transition. Surtout qu’elle va contribuer à la réalisation de la politique des 3 D, à savoir Défense, Diplomatie et Développement.

Avant de procéder à la visite des installations, le Premier ministre a invité les promoteurs à veiller strictement au respect des textes, notamment en matière de protection des travailleurs et de l’environnement. Il a également tenu à inviter le gouvernement à « prendre toutes les mesures nécessaires pour l’accompagnement de cette unité ».