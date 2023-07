Coopération: Paix, sécurité et développement au coeur du deuxième sommet Russie-Afrique - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Coopération: Paix, sécurité et développement au coeur du deuxième sommet Russie-Afrique Publié le mardi 18 juillet 2023 | aBamako.com

© Présidence de CI par DR

Cérémonie solennelle d`ouverture du premier Sommet de Haut Niveau Russie - Afrique, à Sotchi (Russie)

Le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA a pris part à la cérémonie solennelle d`ouverture du premier Sommet de Haut Niveau Russie - Afrique, à Sotchi en Russie, ce jeudi 24 octobre 2019. Tweet

Le 2e sommet Russie-Afrique se tiendra les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg sous le thème "Pour la paix, la sécurité et le développement". Cette rencontre importante vise à renforcer le partenariat stratégique entre la Russie et l'Afrique, à promouvoir le dialogue politique, à élargir la coopération économique, et à encourager les échanges culturels et humanitaires, selon les informations relayées par le site Sputnik Afrique.



En mars, lors d'une réunion à Moscou en présence d'une quarantaine de délégations africaines, le président Vladimir Poutine avait exprimé sa volonté d'accorder "la priorité" aux relations avec les pays africains. Il avait également annoncé l'intention de renforcer la coopération dans le domaine de l'énergie et de la médecine, tout en doublant les quotas d'étudiants africains dans les universités russes.



Ce sommet revêt une importance cruciale pour le développement des relations entre la Russie et les pays africains, et il ouvre des perspectives prometteuses pour un partenariat mutuellement bénéfique dans divers domaines clés.



H.B