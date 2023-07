L’air d’une cavale contre Bavieux - abamako.com

L’information est aussitôt devenue virale et les réseaux sociaux en ont fait leurs choux gras après sa mise sur la place publique par des tweets individuels. Et pour cause : elle concerne les anciens députés «Issak Sidibé et Diarassouba ainsi que Bavier Touré de la Femafoot, qui passeraient pour de nouveaux clients du Pôle économique pour des faits rapportés par le Contrôle général des Services Publics sur leur gestion de l’Assemblée nationale es qualités respectivement de président, DAF et questeur. Leur comparution devant un juge, selon la même source, était attendue vendredi après-midi, un rendez-nous difficile à confirmer du moins pour une des trois personnalités concernées. Il s’agit notamment de l’ancien questeur de l’AN, Mamadou Diarassouba, qui est notamment protégé par son immunité de membre actuel du Conseil National de Transition. Il n’en demeure pas moins que l’information a déjà produit ses effets extrajudiciaires avant même l’effectivité de leur comparution probablement ébruitée à ce dessein. Elle annonce notamment un vicieux avant-goût de la bataille pour la présidence de la Femafoot pour laquelle l’ancien DAF de l’AN et président sortant de la Fédé a récemment officialisé ses intentions de rempiler. Dans les milieux sportifs, on ne parle en tout cas que des incidences de la nouvelle donne sur une réélection qui était donnée acquise par avance sans ce grain de sable versé dans la machine vraisemblablement pour brouiller les cartes.