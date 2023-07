Retour volontaire : fini le calvaire pour 149 migrants maliens en détresse - abamako.com

News Société Article Société Retour volontaire : fini le calvaire pour 149 migrants maliens en détresse Publié le mardi 18 juillet 2023 | Le témoin

Le Mardi 11 juillet aux environs de 14h30 le vol spécial de SKY Mali a atterri à l’Aéroport International Président Modibo Keïta. À bord, 149 migrants maliens en détresse à la frontière entre l’Algérie et le Niger. Ils ont été accueillis par le Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur et de l’Intégration Africain, Mossa Ag Attaher et ces partenaires de l’OIM.



C’était le deuxième vol sur une série de six prévus uniquement pour le mois de juillet, ce qui va permettre à 700 de nos compatriotes de rejoindre le pays. L’opération a commencé depuis le mois de janvier et aura permis le retour au bercail d’environ 2 500 compatriotes assistés grâces aux efforts du gouvernement et de ses partenaires. Le ministre Mossa Ag Attaher, fraîchement porté à la tête du département des Maliens Etablis à l’Extérieur, en accueillant personnellement accueilli les 149 migrants volontaires pour le retour au pays, a insisté sur l’importance qu’accordent les plus hautes autorités à la gestion du phénomène migratoire et explique sa présence ainsi que celle des partenaires à l’accueil des compatriotes en détresse. Et de laisser entendre par ailleurs que les 149 compatriotes revenus d’Algérie, en passant par le Niger, ne constitue qu’une vague de rapatriements de 700 compatriotes programmés pour le seul mois de juillet. Parti pour leur témoigner la solidarité des plus hautes autorités de la Transition ainsi que leur disponibilité à aider à leur réinsertion à travers nos partenaires, le ministre Mossa Ag Attaher rassure du même coup les autres Maliens de Tunisie et d’un peu partout à l’extérieur de l’attention que le gouvernement accorde à leur situation. « Nous avons déjà à travers notre ambassade à Tunis pris des dispositions pour nos compatriotes en détresse… nous avons des compatriotes qui sont actuellement à Assamaka, au Maroc, qui doivent être rapatriés en Mauritanie et aussi au Niger», a-t-il relevé, en promettant de tout mettant en œuvre pour le retour au bercail de tous ceux qui désirent, dans les meilleures conditions.



Pour sa part’, la représentante du chef de mission de l’OIM au Mali, Vanessa Florence LEIGH, a fait savoir que ces ressortissants maliens sont d’ores et déjà éligibles au programme d’assistance et de protection des migrants en situation de vulnérabilité comprenant, entre autres, l’aide au retour volontaire, l’identification des besoins primaires, le soutien sanitaire et psychologique, l’orientation vers les services spécialisés et l’appui au processus de réintégration.







Aly Poudiougou