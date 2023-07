Politique

Suite aux poursuites judiciaires engagées par le CDM et appuyées par le ministre de la justice le procureur de la cour d’appel et le procureur de la CIV :Mes Tapo et Bathily contre-attaquent Les deux avocats ont annoncé le dépôt de plaintes contre le Collectif pour la défense des militaires (CDM)

Publié le mardi 18 juillet 2023 | L’Indépendant