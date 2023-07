Aguibou Bouaré : « Il aurait fallu confier à la Minusma un mandat robuste >>

Le diagnostic des implications du départ de la Minusma, les défis majeurs qui se posent aux autorités maliennes dans la conduite de la Transition sont des sujets abordés dans cette interview par le président de la Commission nationale des droits de l'Homme (CNDH). Il pose aussi son regard sur la situation sociopolitique de notre pays



L'Essor: Quelle est votre lecture sur la situation sociopolitique du pays?



Aguibou Bouaré : Merci de l'opportunité



que vous m'offrez pour me prononcer sur la situation sociopolitique de notre pays. Cela est un droit, voire un devoir pour chaque citoyen de s'impliquer pour la bonne marche des affaires de la cité. Cette prérogative est consacrée comme un droit fondamental pour tout citoyen de participer soit personnellement soit à travers ses représentants légitimes à la gestion des affaires publiques. De ce fait, tout Malien est, bien entendu, fondé à donner son opinion sur la vie de la nation et les grandes questions de la République.



Notre pays se trouve à la croisée des chemins, confronté à de nombreux défis et préoccupations, conséquences de la crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis au moins dix ans. D'abord au plan politique, je pense qu'il y a une certaine tension sur fond de restriction de l'espace civique et politique, une certaine polarisation du débat public entre ce que certains appellent «

Au titre de l'état des droits humains, la situation demeure préoccupante. De nombreux abus et violations des droits humains continuent d'être enregistrés au nombre desquels les atteintes au droit à la vie, à l'intégrité physique, à la santé, à l'éducation. Ces violations et abus sont imputés tant aux Forces de défense et de sécurité (FDS) qu'aux groupes terroristes et autres milices d'autodéfense. L'insécurité se répand dans le pays en dépit des efforts salutaires des FDS sur le terrain. C'est le lieu de réitérer notre soutien indéfectible à nos Forces de défense et de sécurité dans ce combat si noble et si complexe contre le terrorisme, mais dans le strict respect des droits de l'Homme et du Droit international humanitaire. Pour rappel, nous avons systématiquement dénoncé et condamné toutes les exactions contre nos FDS et les populations civiles. Nous avons régulièrement invité le gouvernement à rechercher, identifier, traduire en justice les commanditaires, auteurs et complices des violations et abus des droits humains. Les femmes et les filles continuent d'être victimes de violences sexuelles et sexistes.



Nous enregistrons des allégations d'enlèvement, de disparitions forcées, d'atteintes à la liberté de presse, d'expression, à la liberté syndicale; des allégations font état parfois du non respect du droit à un procès équitable dans un



