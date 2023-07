Classement des plus puissantes forces aériennes dans le monde en 2023 Le Mali occupe la 99ème place sur le plan mondial et la 15ème en Afrique - abamako.com

Remise d`un hélicoptère Mi-35 à l`armée de l`air

Bamako, le 12 Janvier 2021, le vice Président de la transition, le colonel Assimi Goita a remis à l`armée de l`air, un hélicoptère de combat de marque russe de type Mi-35.







Le site américain Global Firepower (GFP) a établi un classement des forces aériennes les plus puissantes au monde en 2023. Au total, 38 pays africains figurent dans ce classement. Le Mali occupe la 99ème place mondiale et la 15ème sur le continent africain.





deux pays d'Afrique du Nord, l'Algérie et l'Égypte, font partie des 25 forces aériennes les plus puissantes au monde en 2023, a an- noncé le site américain Global Firepower. Ce classement prend en compte le nombre d'hélicoptères, d'avions de chasse, d'intercepteurs, de bombardiers, d'avions de transport et encore d'autres types que l'armée de l'Air de chaque pays a dans son arsenal:



L'Égypte est la 8è puis- sance aérienne mondiale et de facto 1ère en Afrique. A la date du 1er mai der- nier, elle comptait 1.069 avions militaires dont 245 chasseurs/intercepteurs et 341 avions d'entraînement, selon les données de Glo- bal Firepower. Ce pays dispose également de deux porte-hélicoptères, aux côtés de ses 92 hélicoptères d'attaque, la 7ème plus grande flotte de ce type au monde.



Le site précise que l'armée de l'Air égyptienne ne comprend pas d'avions-citernes. Elle dispose d'une flotte relativement petite de 11 avions à missions spéciales.



Pour ce qui concerne l'Algérie, elle est la 21è puissance aérienne mondiale et la 2è en Afrique, possédant 547 appareils militaires dont près de la moitié sont des hélicoptères. Le pays compte un total de 273 hélicoptères dont 50 d'attaque, par rapport à ses 90 avions de chasse.