Célébration de la fête du 14 juillet à Bamako : Le Chargé d'affaires de la France au Malia émis le souhaitque"les deux pays retrouvent rapidement le chemin du dialogue "

Célébration de la fête du 14 juillet à Bamako : Le Chargé d'affaires de la France au Malia émis le souhaitque"les deux pays retrouvent rapidement le chemin du dialogue " Publié le mardi 18 juillet 2023 | L'Indépendant

© Autre presse par DR

Le président français Emmanuel Macron et le président de la transition malienne Assimi Goïta.

C'est dans un contexte particulier, marqué par la quasi-rupture entre Bamako et Paris, que l'ambas sade de France a célébré, comme à l'accoutumée, le 14 juillet dernier, la fête nationale de ce pays. C'était à la Maison de France où le Chargé d'affaires Mare Didio et ses collaborateurs ont communié avec les nombreux invités parmi lesquels le Directeur Europe du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Sékou dit Gaoussou Cissé. Le tout sous les mélodies du virtuose Toumani Diabaté et les sonorités de Habib Koita.







Après l'exécution des hymnes nationaux de la France et du Mali, M. Marc Didio a évoqué la délicate mission de prendre la parole dans le contexte politique particulier entre les deux pays. Mais, estime-t-il, " le rôle du diplomate est de voir le verre à moitié plein". Comme pour dédramatiser la situation, le Chargé d'Affaires dira que lors de cette soirée, ça ne sera pas la vodka qui sera servie mais plutôt un subtile mélange de champagne et de bissap. Deux produits phares qui rappellent les liens séculaires

entre les deux pays ". Après avoir donc offert un verre de bissap au représentant

du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le diplomate a déclaré que "les Français ont toujours voulu que le 14 juillet soit une fête universelle comme le sont les valeurs de ce pays sur lesquelles il fonde les actions diplomatiques: tolérance, droits de l'homme et du citoyen, égalité ainsi que le respect de la souveraineté des pays. Ces valeurs sont régulièrement contestées comme par les armes en Ukraine, par les techniques insidieuses de la désinformation ailleurs dans le monde. Un jour les masques tomberont parce que les mensonges donnent des fleurs mais jamais des fruits. Parce que la manipulation finit par être éventrée



Et pourtant, poursuit-il, si ce n'est pas le développement récent de notre relation politique, les motifs d'espoir ne manquent pas, dans les domaines économique, culturel et technique.



Ce 14 juillet nous pousse donc à voir plus loin et envisager le futur avec sérénité. Les défis colossaux auxquels le Mali est actuellement confronté nous engage, nous oblige à dépasser les différends par le dialogue".



Selon lui, le président Emmanuel Macron est aujourd'hui dans une dynamique de "refondation de la coopération avec désormais "un partenariat équilibré avec l'Afrique " Pour lui, ce chemin passe par "la diaspora et la communauté binationale et par la jeunes se des deux pays " Il a insisté sur le fait que "plusieurs centaines de milliers de Maliens vivent sur le territoire français qui sont le trait d'union entre les deux pays "



Toujours parlant de la jeunesse, il a fait allusion à celle encore" plus petite qui fré- quente les Lycées Liberté A et les autres écoles du réseau de l'enseignement français à Ba- mako et la liste des établissements scolaires homologués par le ministère français de l'enseignement ne cesse de s'allonger au Mali, d'année en se année, preuve du succès de l'école à la française au Mali. 100% de réussite au Bac et 13 mentions Très bien, de quoi rendre fier".