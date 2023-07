Le ministre de la jeunesse et des sports l’a déclaré au hier lors de la rencontre avec les présidents des fédérations sportives « Certaines fédérations vont recevoir des lettres de sanction » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le ministre de la jeunesse et des sports l’a déclaré au hier lors de la rencontre avec les présidents des fédérations sportives « Certaines fédérations vont recevoir des lettres de sanction » Publié le mardi 18 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par MS

Les nouveaux ministres

Tweet





Le Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Instruction Civique et la Construction Citoyenne, Monsieur Abdoul Kassim Ibrahim FOMBA, a rencontré hier lundi 17 juillet 2023 les présidents de Fédérations Nationales Sportives et le Comité Olympique National et Sportif du Mali. À l’issue de cette rencontre, 1ère du genre pour le nouveau ministre arrivé le 01 juillet à la tête de ce département, des directives claires ont été données aux différents acteurs afin que le domaine sportif malien soit (...)







ALPHA C. SOW - NOUVEL HORIZON