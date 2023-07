Son sort est scellé : Le secrétaire général du GTIA évincé - abamako.com

Son sort est scellé : Le secrétaire général du GTIA évincé Publié le mercredi 19 juillet 2023

Les raisons qui ont poussé à son départ ne sont pas encore connues dans le détail. Il y a un schisme, les deux ne s’entendent plus.

A l’issue d’un renouvellement le GATIA a réussi à obtenir l’éviction de son secrétaire général, Fahad Ag Almahmoud . L’épisode, inédit depuis la création de ce groupe d’autodéfense, provoque des remous en interne, et risque de laisser des traces.



Le Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) n’est pas coutumière des crises. Il en vit pourtant une depuis plusieurs jours et son épilogue pourrait bien laisser des traces. Le 10 juillet, à l’issue d’une réunion, il se sépare de son désormais ex- secrétaire général Fahad Ag Almahmoud avec qui le courant ne passe. Le choix de son remplaçant est aussitôt acté, en la personne de Youssouf Ag Mohamed.



Ce divorce provoque des turbulences inédites. L’ex- responsable a assuré qu’il a été débarqué en cours de mandat et cri à une catastrophe pour l’image d’unité du mouvement. Les raisons qui ont poussé à son départ ne sont pas encore connues dans le détail. Il y a un schisme, les deux ne s’entendent plus. Il y a une différence irréconciliable sur la manière de faire. L’ambiance entre eux est glaciale.



Le nouveau secrétaire a déjà des soutiens de poids, notamment le gouvernement qui pourrait entraîner dans son sillage l’Algérie, chef de file de la communauté internationale. Même s’il ne pèse pas lourd, pas sûr que la sortie de son prédécesseur se fasse par la suite sans éclat.



Lettre circulaire



Le Secrétaire Général du Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) informe le Gouvernement du Mali, la Médiation internationale, les Mouvements signataires de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du Processus d’Alger et ceux de l’Inclusivité qu’il a procédé le 10 juillet 2023 au renouvellement de son bureau. Suite à ce renouvellement, il a été mis fin aux fonctions de Monsieur Fahad Ag Almahmoud précédemment Secrétaire Général.

En conséquence, Monsieur Fahad Ag Almahmoud ne représente plus le GATIA non seulement dans les instances de mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d’Alger mais aussi au niveau de la Plateforme des mouvements du 14 juin 2014 et du cadre stratégique permanent pour la sécurité et le développement (CSP-PSD).

Aussi, le Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA) assure de sa volonté et de sa détermination duà collaborer avec tous les acteurs conformément aux engagements pris dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation nationale issu du processus d’Alger.

Amplifications :

– Primature

– MRPCN

– Chef de file de la médiation internationale

– MINUSMA

– CMA

– Plateforme

– Mouvements de l’Inclusivité



Bamako, le 15 juillet 2023



Le secrétaire Général

GROUPE D’AUTO DEFENSE TOUAREG IMAGHAD ET ALLIES GATIA

Secrétaire Général Youssouf Ag Mohamed