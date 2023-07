Districts sanitaires de Bamako et Ségou : La Couverture santé universelle pour tous - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Districts sanitaires de Bamako et Ségou : La Couverture santé universelle pour tous Publié le mercredi 19 juillet 2023 | L’Informateur

Tweet





Le projet Promotion des services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et Ségou au Mali a été lancé hier à l’Association de Santé Communautaire de Yirimadjo (ASACOYIR).



Le projet est financé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID) à travers l’Organisation mondiale de santé (OMS) mise en œuvre par l’Alliance médicale contre le paludisme-santé population (AMCP-SP). La cérémonie était présidée par le représentant de la Direction nationale de la Santé et de l’Hygiène publique, Pr Mamadou Diallo. Ce projet n’est pas un nouveau en commune VI. ‘’ Nous avons l’habitude avec d’autres ONGs de travailler ensemble pour l’accès à la couverture santé universelle pour tous et partout’’, a-t-il affirmé le Pr Diallo. Il ajoute que l’objectif de projet est de contribuer à la réduction de la morbidité et la mortalité chez les personnes affectées par la Covid-19. Pour lui, le lancement de projet va permettre aux bénéficiaires et des structures partenaires de mieux connaitre et comprendre les activités de ce projet ainsi que sa logique d’intervention.



Selon le représentant de l’OMS, Dr Juslin Poda Gnimbar, en tant qu’Agence lead dans le domaine de la santé, est devoir de travailler vers une couverture santé universelle pour tous partout, en particulier pour les populations les plus marginalisées. ‘’ C’est dans ce contexte que ce projet voit le jour dont l’objectif est de renforcer les services de santé à travers le renforcement des cliniques mobiles, le soutien psychosocial, le renforcement des laboratoires et le système de gestion de l’information sanitaire’’, a prononcé Dr Gnimbar. Il poursuit que les cliniques mobiles jouent un rôle crucial en permettant d’étendre l’accès aux soins de santé dans les zones les plus reculées. ‘’ Grâce à leur capacité de se déplacer, elles atteignent les populations qui seraient autrement exclues du système de santé’’, a affirmé Dr Juslin Poda Gnimbar.



Quant au coordinateur général d’ALIMA-SP, Alpha Amadou Diallo, la santé est le pilier essentiel du bien-être collectif. ‘’ Malheureusement, des défis majeurs persistent dans l’accès aux soins de base pour de nombreuses personnes résidant dans les zones les plus éloignées et vulnérables de nos districts sanitaires. Nous ne pouvons plus rester indifférents à cette réalité et c’est pourquoi nous avons élaboré ce projet ambitieux qui vise à transformer la situation actuelle’’, a informé le coordinateur général d’ALIMA-SP. Toujours pour lui, l’objectif de ce projet est d’augmenter l’utilisation des services de santé et d’équiper les cliniques mobiles en fournitures essentiels pour le dépistage et la prise de la Covid-19 et d’autres maladies virales ; renforçant la prise en charge psychosociale chez les personnes affectées par la Covid-19 et d’autres maladies virales, y compris les VBG.



Diakaridia Sanogo