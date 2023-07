Football : Dr Sékou Diogo Keita confirme sa candidature à la présidence de la FEMAFOOT - abamako.com

Football : Dr Sékou Diogo Keita confirme sa candidature à la présidence de la FEMAFOOT

Dr Sékou Diogo Keita membre du bureau de la fédération veut être à la tête de la FEMAFOOT. Il l'a affirmé dans une déclaration face aux hommes de média de ce mardi 18 juillet 2023 au terrain LCBA. Ci-dessous sa déclaration et ses promesses.



Chers membres de la FEMAFOOT,



A l'occasion de la prochaine Assemblée Générale élective de fin de mandat du président et des membres du comité exécutif de la FEMAFOOT, j'ai le plaisir de vous annoncer que je me porte candidat au poste de Président



Ma candidature est motivée par



L'absence de gestion vertueuse au sein de la FEMAFOOT



Le manque de résultats sportifs pour nos clubs dans les compétitions africaines



Le manque de volonté manifeste pour promouvoir le développement des catégories des jeunes filles et garçons



Le manque de résultats sportifs probant pour nos équipes nationales Les mesures clés que nous voulons mettre en place sont de/d':



- Créer la direction chargée des équipes nationales



- Créer la ligue de football professionnel



-Instaurer un championnat national professionnel de première et de deuxième division



- Créer la ligue de football féminin



- Créer la ligue de football amateur afin d'organiser et gérer le championnat national amateur de première et deuxième division



- Mettre en place des programmes de renforcement de capacité des acteurs



Créer la direction des questions juridiques



Ceux-ci sont entre autres, les raisons de ma candidature.



Ensemble relevons ce défi !



Votre candidat pour l'émergence du football malien !



Dr Sékou Diogo Kéita