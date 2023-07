Marche des jeunes et casse de certaines boutiques à Ménaka :les manifestants réclament la seule circulation des FAMA et le retrait des groupes armés - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Marche des jeunes et casse de certaines boutiques à Ménaka :les manifestants réclament la seule circulation des FAMA et le retrait des groupes armés Publié le mercredi 19 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

MNLA (Mouvement National pour la Libération de l`Azawad)

Tweet







Ménaka a subi ces dernières années plusieurs attaques contre les civils. Les habitants de plusieurs villages vivent dans des camps de déplacés à cause de l’insécurité. Les jeunes de Ménaka ont ainsi décidé d’organiser une manifestation pour dénoncer l’insécurité qui devient de plus en plus dangereuse. Les manifestants semblent ne pas accorder du crédit aux propos des groupes armés du Mouvement pour le Salut de l’Azawad (MSA) et du Groupe d’Autodéfense Touareg Imghad et Alliés(GATIA) qui attribuent toutes les attaques aux membres de (...)







Par MAHAMANE TOURE - NOUVEL HORIZON