Formation du personnel administratif de l'assemblée nationale du Mali de 2013 à 2018: Le DAF Mamoutou Touré dit Bavieux et son Adjoint Aziz Dembélé soupçonnés d'avoir croqué plus d'un milliard FCFA

Formation du personnel administratif de l'assemblée nationale du Mali de 2013 à 2018: Le DAF Mamoutou Touré dit Bavieux et son Adjoint Aziz Dembélé soupçonnés d'avoir croqué plus d'un milliard FCFA Publié le mercredi 19 juillet 2023 | Nouveau réveil

© aBamako.com par FS

Mis en veilleuse à un certains moment, les scandales financiers à L'Assemblée Nationale du Mali, pendant les périodes 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 reviennent au devant de la scène...



Durant cette période, Ddes élus et des travert que les fonds destinés à la formation du personnel administratif de l'institution parlementaire pen-, dant 5 ans, ont disparu sans laisser la moindre trace. Plus grave encore, le personnel de l'hémicycle n'a pas vu la couleur du fonds social qui était régulièrement versé de 2013 à 2018. Et pendant que des anciens responsables du bureau de l'ex élus de la Assemblée Nationale sont, aujourd'hui, dans le collimateur de la justice malienne, deux personnes sont toujours citées par les travailleurs de la représentation nationale. Il s'agit du taires était Directeur administratif et financier Mamoutou (DAF). M. Touré dit Bavieux (le Président de la Fédération Malienne de Football) et son adjoint, Blen, les Aziz Dembélé







Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, à l'époque des faits, le journaliste et chroniqueur, M. Adama Diarra, plus connu sous le nom de Vieux Blen, a dénoncé que « des fonds estimé à 1,2 milliard de francs CFA pour la formation des 237 travailleurs de l'administration de l'Assemblée Nationale du Mali, pendant ces 5 dernières années (2013-2018), soit 250 millions par an, ont disparu sans laisser de traces et cet argent est tombé entre les mains de deux personnes, le DAF de l'Assemblée Nationale, Mamoutou Touré dit Bavieux et son adjoint, Aziz Dembélé ».



Auparavant, plusieurs. députés, avec à leur tête, l'honorable Bafotigui Diallo, élu en commune V du district de Bamako, avait signé le 24 octobre 2018, une pétition pour demander la destitution du président Issiaka Sidibé et le DAF de l'Assemblée Nationale, Touré dit Bavieux. Ces élus de la nation ont cité les deux financiers d'avoir détourné la somme de 6.9 milliards de FCFA.



Alertes aux scandales

La guerre entre parlementaires était devenue légion d'honneur à l'Assemblée Nationale du Mali. Et si l'on se fie à la demière affaire révélée sur la toile par le journaliste, Vieux Blen, les choses n'iront pas en s'arrangeant.



Selon notre confrère et chroniqueur, pendant cinq ans, les travailleurs de l'administration de l'Assemblée Nationale du Mali, n'ont pas bénéficié de formation, malgré la levée de 250 millions de francs CFA débloqués à ce titre pour chaque année soit une montant total de 1.2 milliard (1.250.000.000F) pour ces 5 dernières années, à compter de 2013 à 2018. Et Vieux Blen de poursuivre dans son post vidéo : << Le fonds social de de l'Assemblée Nationale se chiffre à 15 millions de francs CFA par an soit 60 millions pendant 4 ans. Mais aucun travailleur administratif de l'hémicycle n'a reçu un centime sur ce montant. L'argent à été détourné et utilisé à d'autres fins par le DAF de l'Assemblée Nationale et son Adjoint personne ne sait où est passé cet argent puisque toutes les opérations bancaires du parlement seraient l'œuvredu Directeur administratif et financier et de son adjoint. A la base, l'auto- financière de nomie l'Assemblée Nationale devait engendrer plus de transparence mais au final, elle a produit plus de problèmes ». Autres griefs formulé par Vieux Blen à l'encontre du DAF de l'ex Nationale. Assemblée Touré Mamoutou Bavieux et son adjoint, Aziz Dembélé, c'est le détournement de 150 millions de nos francs destinés à souscrire une assurance pour les 237 travail- leurs du personnel administratif de l'Assemblée Nationale, auprès du groupe Assurance Lafia. « Cette somme de 150 millions de francs CFA n'a pas servi pour l'assurance des travailleurs administratifs de l'Assemblée. Mais plutôt, elle a été utilisée pour gérer les frais d'assurances de personnalités extérieures à l'administration de l'ex représentation nationale », précise, notre chroniqueur



Vieux Blen enfonce le clou







Le chroniqueur Adama Diarra dit Vieux Blen, va plus loin, en estimant qu'aucun travailleur de l'Assemblée Nationale ne serait en mesure de fournir la moindre explication sur une quelconque opération financière à l'hémicycle. Il avance que certains travailleurs administratifs de la représentation nationale savaient parfaitement que leurs droits générateur de étaient régulièrement versés mais qu'ils attendaient révélations fait le bon moment. Avant d'attester : « Un autre mal et le post vidéo non des moindres a hanté Blen, chaque le service administratif de l'Assemblée Nationale : le favoritisme. Du coup, sur le plan salarial, un travailleur de la catégorie touchait plus gros qu'un travailleur de la catégorie A. dit Autrement dit, l'homme Bafotigui et le cabot s'est trouvé à la place pivot et vice-versa >>. Et ce n'est pas tout, loin s'en faut, assène Vieux Bavieux et s Blen dans sa vidéo publiée à l'époque des faits.



Il ajoute : << Avec son arrivée comme adjoint du annoncent q DAF de l'Assemblée, M. Aziz Dembélé, a construit Mali, Bavieu quatre villas en 4 ans, dont 3 à Bamako (Magnabougou Missabougou) et une à des 5 der Au même (2013-2018 moment, il a démoli à Faladié, le domicile de sa belle-mère, avant d'ériger des faits. pour cette dernière une villa ». Avant d'indiquer: Mamoutou le DAF de Bavieux a l'Assemblée, Bavieux termes: << Touré, à réussi à ouvrir bla. Que une usine. Pourtant avant son arrivée à la DAF de d'un mill l'Assemblée, il n'avait rien. s'est évap Mais le plus effarant, c'est de la que Bavieux avait relevé pendant la transition-2012 par le président Un scandal de l'Assemblée, le Pr Mis au Younoussi Touré pour dossier incompétence notoire. Mais contre toute attente, Mamout Bavieux fut récupéré par le président Issiaka Sidibé



Nouveau réveil