Vers un dégel de la situation entre les autorités de la transition et les groupes armés signataires de l’Accord ? :Une dizaine de prisonniers membres des groupes armés signataires libérés par les autorités après la visite à Kidal du Colonel Modibo Koné - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Vers un dégel de la situation entre les autorités de la transition et les groupes armés signataires de l’Accord ? :Une dizaine de prisonniers membres des groupes armés signataires libérés par les autorités après la visite à Kidal du Colonel Modibo Koné Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Nouvel Horizon

© AFP par AHMED OUOBA

Le président du Burkina Faso reçoit des rébelles touareg maliens du MNLA prêts.

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a reçu jeudi à Ouagadougou la rébellion touareg malienne du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). Tweet





Le "bout du tunnel" dans la crise entre les groupes armés signataires de l'Ac cord et les autorités de la Transition ne semble plus être loin. Seulement trois (03) jours après la visite du Directeur de l'Agence Nationale de la Sécurité d'État (ANSE), le Colonel Modibo Koné à Kidal, il nous revient qu'une dizaine de prisonniers issus des groupes. armés (GATIA, MNLA, BAFTAR, etc.) qui étaient aux mains des autorités ont été libérés. Cette libération qui était une des conditions de la CMA avant tout pourparler pour mettre fin à la crise qui planait, laisse entrevoir un début de dialogue et même d'entente entre ces groupes signataires de l'Accord et les autorités en prélude au départ de la MINUSMA.