La France au risque d'un décrochage stratégique en Afrique Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Mondafrique

Ces trois dernières années ont vu la dégradation de l’image de la France en Afrique. Si le phénomène est incontestable, il n’est ni uniforme ni généralisé. Résumé sous la formule médiatique de « sentiment anti-français en Afrique », il est aujourd’hui très commenté, mais mal caractérisé. Au risque de passer à côté des véritables enjeux.



Une chronique de Pierre d’Herbès parue sur le site de la revue « Confits » (https://www.revueconflits.com/la-france-au-risque-du-decrochage-reputationnel-et-strategique-en-afrique/) que nous reproduisons avec l’aimable autorisation des éditeurs de l’article



Le « sentiment anti-français », phénomène que l’on peut qualifier d’inédit dans ses modalités et son caractère panafricain, trouve son point d’émergence dans la bande sahélo-saharienne. La sous-région marquée par une instabilité croissante depuis 2011 et l’empreinte militaire française depuis 2013. Dès lors, la décennie voit l’augmentation de manifestations anti-françaises en Centrafrique (2013), au Sénégal (2015) et au Mali (2017). Auparavant, la décennie 2000 avait aussi donné lieu à des manifestations anti-françaises très violentes dans une Côte d’Ivoire en pleine guerre civile (2004).