Commémoration: la journée mondiale de la population célébrée au Mali - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Commémoration: la journée mondiale de la population célébrée au Mali Publié le jeudi 20 juillet 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Commémoration: la journée mondiale de la population célébrée au Mali

Tweet

C’est dans le cadre de la journée mondiale qui est célébrée chaque 11 juillet que le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye TOURÉ, ainsi que son homologue de la Promotion féminine, de l'Enfant et de la Femme, Mme Coulibaly Mariam Maïga, accompagnés d’une forte délégation pour l’occasion, se sont rendus dans la région de SEGOU, précisément dans le village de SAMINE le mardi 18 juillet 2023.



Pour la cérémonie, un accueil des plus chaleureux a été réservé à la délégation à travers la mobilisation de plus de 17 villages, des confréries de chausseurs, des représentantes des femmes et des autorités coutumières compte tenu de l’importance de l’événement.



Cette année, cette journée si importante pour les femmes et les jeunes a été marquée par le discours du ministre qui n’a cessé de rappeler à quel point son département est impliqué pour la bonne éducation des plus jeunes en général et surtout les petites filles et l’insertion des femmes en particulier.



Pour couronner le tout, le ministre TOURÉ, à travers la Direction Nationale de la Population (DNP), le projet SWEDD ainsi que l’UNFPA dont la représentante a aussi fait le déplacement, a procédé à des remises de dons composés de denrées de première nécessité ainsi que des pagnes à l’endroit de ces braves dames du village de SAMINÈ et environs.

Enfin les premières élèves de chaque classes allant de la 1ère à la 9ème année ont chacune été récompensées par une enveloppe symbolique et des kits scolaires.



A la clôture des festivités, les populations de SAMINE ont fait une doléance auprès de nos ministres qui était de plaider leur cause auprès du Président de la transition afin qu’il fasse de la route Segou-SAMINE une réalité.



Après avoir assisté à un sketch animé par la troupe de théâtre KOTEBA et les salutations d’usages, la délégation à pris congé de ses formidables hôtes pour rejoindre Bamako.



M.S