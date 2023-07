Santé : le projet ’’Promotion des services de santé de base’’ lancé - abamako.com

Santé : le projet ``Promotion des services de santé de base`` lancé

Le CSCOM de Yirimadio a abrité le mercredi 19 juillet 2023 le lancement du projet de promotion des services de santé de base garantissant une couverture santé universelle dans les zones les plus vulnérables des districts sanitaires de Bamako et Ségou.



La cérémonie de lancement de ce projet a été présidée par le representant de l'OMS, Justain Paudo Gnédan, du representant du maire de la commune 6 Monsieur Adama Diarra, du Coordinateur general de l'AMCP-SP, Alpha Amadou Diallo, et du representant de AECID, M. Lorenzo Castellanos Antonio.



L'objectif de ce projet est de renforcer les services de santé à travers le renforcement des cliniques mobiles, le soutien psychosocial, le renforcement des laboratoires et le système de gestion de l’information sanitaire.



Financé par la coopération espagnole, représentée par l'Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce projet sera mis en œuvre dans les zones de Bamako et Ségou par le consortium Alliance Medicale Contre le Paludisme- Santé Population (ALIMA/AMCP-SP.)

Le coordinateur général de l'AMCP-SP, Alpha Amadou Diallo, dans son intervention a réitéré sa gratitude envers la coopération espagnole pour leur soutien inestimable dans la réalisation de ce programme.



