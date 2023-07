Fissure au sein du GATIA: Le bureau régional Tombouctou se divise en pro et contre FAHAD - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Fissure au sein du GATIA: Le bureau régional Tombouctou se divise en pro et contre FAHAD Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Nouvel Horizon

Tweet







La mise en place d’un nouveau bureau du Groupe d'auto-défense Imghad et alliés (GATIA) dont l’information a été transmise au ministre de la Réconciliation Nationale a créé une fissure au sein du Groupe. En plus d’une déclaration dans laquelle Fahad Ag Al Mahmoud n’a pas reconnu le nouveau bureau qui donne lieu à un bicéphalisme, c’est le bureau régional de Tombouctou qui s’est scindé en deux. Tandis qu’une entité ne se reconnaît plus dans le bureau dirigé par Fahad, une autre affirme qu’il demeure le secrétaire Général du Mouvement. À l’allure où vont les choses, l’arbitrage sera entre les mains du Conseil Supérieur et Imghads et Alliés (CSIA) dirigé par le General Gamou, présenté comme étant le fondateur du (...)







Par MAHAMANE TOURE - NOUVEL HORIZON