Assemblée Générale Extraordinaire de la MUGARDE : L'examen du bilan financier et technique à l'ordre du jour

Assemblée Générale Extraordinaire de la MUGARDE : L'examen du bilan financier et technique à l'ordre du jour Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Le Républicain

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la Mutuelle de la Garde Nationale s’est tenu le mercredi 19 juillet 2023, à son siège, sous la présidence du Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Colonel Famouké Camara. Le président du Conseil d’Administration de la MUGARDE, le Lieutenant-Colonel Alhousseyni Ba, et plusieurs autres personnalités de la Garde Nationale du Mali ont pris part à cette assemblée. L’ordre du jour portait sur l’examen du bilan financier et technique, du projet de règlement intérieur du siège de la MUGARDE, la commission Adhoc chargée des activités du projet de construction et les perspectives de l’organisation, entre autres.



Selon le président du Conseil d’Administration de la MUGARDE, cette assemblée est un exercice de reddition de comptes des activités réalisées par le nouveau bureau de la MUGARDE ainsi que l’approbation des nouvelles orientations. Le Lieutenant-Colonel Alhousseyni Ba dira que le solde du compte s’élève à près de 4,5 milliards de FCFA. Cette augmentation se justifie principalement par le nombre croissant des cotisations perçues sur les nouveaux adhérents par suite des recrutements effectués à la Garde Nationale. Le bureau de la MUGARDE a réalisé des projets au nombre desquels la construction du siège de la MUGARDE. Le conseil d’administration a initié un projet d’augmentation des cotisations mensuelles, dont le montant est passé de 4.000 à 10.000 FCFA, dans le souci d’améliorer le montant de l’indemnité accordée aux partants à la retraite qui reçoivent désormais la somme de 3.250.000 FCFA au lieu de 2.000.000 FCFA.



S’agissant des perspectives, le président du Conseil d’Administration a souligné que son bureau a fait le choix de la diversification des ressources, le but étant de permettre l’amélioration continue des conditions de vie des Gardes en activité ou à la retraite. Le bureau envisage également de contractualiser avec des partenaires intéressés la location de salles et espaces du bâtiment construit afin d’héberger des sessions de formation, des séances de travail, des réunions, des ateliers et des concours.



Prenant part à cette assemblée, le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale, le Colonel Famouké Camara, a fait savoir que l’objectif de cette session était non seulement de faire le bilan de toutes les activités menées par la Mutuelle, mais également de reconnaitre le mérite de tous ceux qui ont marqué la vie de la MUGARDE, de sa création à nos jours. A ses dires, la mutuelle de la Garde Nationale est un exemple qui bénéficie d’une transparence de gestion qui fait la fierté des Gardes. L’officier supérieur a adressé ses remerciements et félicitations au personnel de la mutuelle pour les projets réalisés au quotidien dans le but de faire de la Garde Nationale un corps de solidarité et d’entraide.



Le Chef d’Etat-major de la Garde Nationale n’a pas manquer d’inviter ses éléments à continuer avec cet élan pour que la mutuelle continue de servir les FAMa en général et les Gardes en particulier. Le Colonel Camara les a exhortés à faire preuve d’initiative et de créativité afin que la MUGARDE continue de rayonner.



Lors de cette cérémonie, 28 éléments de la Garde Nationale, tous grades confondus, ont reçu des attestations de reconnaissance pour leurs efforts consentis dans la réussite de la MUGARDE depuis sa création.



Sidiki Dembélé