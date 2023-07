Célébration de la journee internationale des archives : Mieux archiver pour transmettre l’héritage millénaire aux générations futures - abamako.com

Célébration de la journee internationale des archives : Mieux archiver pour transmettre l'héritage millénaire aux générations futures Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Le Matin

La Journée internationale des archives (JIA) a été célébrée au Mali le 9 juin 2023) à la Direction nationale des archives du Mali (DNAM). Le Secrétaire général du gouvernement, M. Mamadou Dagnon, a présidé la cérémonie d’ouverture de cette 9e édition. Il avait à ses côtés de nombreuses personnalités, dont le Directeur national des archives, M. Seydou Diabaté.



«Enrichir les sociétés du savoir» ! Tel était le thème cette année de la Journée internationale des archives (JIA) célébrée le 9 juin 2023 au Mali à l’instar d’autres pays dans le monde. Une célébration marquée par la publication d’articles dans la presse et l’animation de 2 conférences débats sur les thèmes «Enrichir les sociétés du savoir» (M. Timothée Saye, Directeur national adjoint des archives) et «Préserver et conserver les archives dans les zones d’insécurité, cas de la préfecture de Djenné» animée par Maria Luisa Russo, présidente de l’Association AMALIA (Archives, Manuscrits et Livres Anciens).



La célébration de la JIA vise à faire reconnaître le pouvoir transformationnel que représente l’accès à des informations fiables dans notre monde contemporain ; à souligner l’importance du rôle joué par les archives dans la gestion documentaire ; à sensibiliser les autorités afin qu’elles déploient beaucoup plus de moyens pour la sauvegarde d’un des plus riches patrimoines culturels et mémoires du monde que constituent les archives…



Il s’agit aussi d’amener les décideurs à prendre conscience des avantages d’un bon archivage pour une bonne gouvernance et pour un développement bien conçu ; d’aider le public et les secteurs public et privé à s’imprégner de la nécessite de bien conserver les archives sur le long terme et d’y faciliter l’accès… Tout comme cette célébration permet de promouvoir et de faire connaître à un très large public des documents uniques, extraordinaires et rares conservés dans les institutions d’archivage ; d’améliorer la perception que l’on peut avoir des archives et d’augmenter leur visibilité de manière globale.



«S’il y a des biens de la société qui doivent être sauvegardés dans l’intérêt de toutes les générations, ce sont bien les archives», a souligné le Secrétaire général du gouvernement, M. Mamadou Dagnon, qui a présidé la cérémonie d’ouverture de cette 9e édition de la célébration de la Journée internationale des archives (JIA). Il a profité de l’occasion pour mettre l’accent sur l’historique d’une nation et tous les efforts consentis par nos autorités sur la bonne sauvegarde des archives, à travers surtout leur numérisation visant à les rendre disponibles à tous les niveaux.



«L’avenir d’une nation se construit sur la base d’une connaissance irréfutable de son passé… C’est pourquoi le gouvernement a consenti de gros efforts pour la modernisation du système d’archivage et son accessibilité aux usagers ; particulièrement aux étudiants, aux chercheurs et aux historiens», a poursuivi M. Dougnon. «L’Etat a réalisé la numérisation et l’archivage du Journal officiel de la République du Mali, à travers la mise en place d’un dispositif moderne de gestion et de conservation des documents et archives au Secrétariat général du gouvernement», a-t-il ajouté.



Et de conclure, «le Mali construit le pont entre le passé et l’avenir et s’assure qu’une part importante de l’héritage de notre histoire millénaire sera transmise aux générations futures». Quant au Directeur national des archives, M. Seydou Diabaté, il a fait part de sa reconnaissance pour la célébration de cette journée grâce notamment au soutien de l’Etat.



A noter que c’est lors du congrès international des archives à Vienne (Autriche, en 2004), que les 2 000 participants ont adopté une résolution demandant aux Nations unies de créer une Journée internationale des archives. Certains pays avaient déjà décidé d’organiser leur journée nationale pour éveiller la conscience du public et des décideurs par rapport à l’importance des archives. C’est la raison pour laquelle «International Council on archives» ou «Conseil international des archives» (ICA créé le 9 juin 1948) a décidé (lors de son assemblée générale de novembre 2007) de célébrer sa propre Journée internationale des archives (JIA) le 9 juin. Ce choix a été approuvé par le Comité exécutif de l’ICA et adopté par la communauté archivistique mondiale dans son ensemble.



Sory Diakité