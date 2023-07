Bataille judiciaire au Mali : Quand le vent tourne en défaveur du puissant Mohamed Chérif Haïdara (CSDM) ! - abamako.com

Bataille judiciaire au Mali : Quand le vent tourne en défaveur du puissant Mohamed Chérif Haïdara (CSDM) ! Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Le Pays

A la tête du conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM) depuis des années, le règne du puissant Mohamed Chérif Haïdara n’est pas loin de son déclin. Suite à une longue bataille judiciaire, l’icône de la diaspora malienne vient de mordre la poussière contre Baïdy Dramé devant la section administrative de la Cour suprême du Mali.



Comme annoncé par plus d’un, l’homme fort du CSDM n’est plus habilité à se prononcer au nom de la diaspora malienne. Se fiant à la décision récemment rendue par la cour suprême du Mali, le camp de Mohamed Chérif sort vaincu devant celui de Baïdy Dramé. Dans un communiqué publié le 14 juillet dernier, Chérif et ses soutiens reconnaissent que la décision a été effectivement prise et relayée par l’instance suprême de la justice malienne. « Nous avons, par le truchement de notre conseiller juridique, procédé à la vérification à la Cour Suprême de l’information postée sur les réseaux sociaux ». « Il s’est avéré que la section administrative de la cour suprême a effectivement examiné, à son audience du jeudi 13 juillet 2023, l’affaire relative au récépissé modificatif du CSDM », lit-on dans le communiqué vulgarisé par le camp de Chérif. Via le même document, le camp vaincu et ses soutiens annoncent que Mohamed Chérif dont le nom figure sur ledit récépissé n’a pas été associé à la procédure ayant abouti à la décision rendue par la section administrative de la cour suprême du Mali. De surcroit, ajoute-t-on, le ministère des Maliens établis à l’extérieur, département de tutelle du conseil supérieur de la diaspora malienne semble ne pas être informé de la décision, selon le camp de Chérif. Un état de fait qui, indique-t-on, « ouvre la voie à l’exercice par le CSDM et Monsieur Haïdara de recours tendant à la rétractation de la décision qui, pour l’instant, n’est pas rédigée ». Sans détour, l’annulation du récépissé du CSDM met fin à la présidence du puissant chérif à la tête du regroupement depuis des années. Ce qui sous-entend que le camp Baïdy Dramé s’en sort victorieux suite à une longue bataille menée devant la justice malienne.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS