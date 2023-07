Présidence de la CMA : Alghabass AG INTALLA passe le témoin à Ibrahim OULD HANDA - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidence de la CMA : Alghabass AG INTALLA passe le témoin à Ibrahim OULD HANDA Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Le Pays

Tweet



La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) a tenu, du 15 au 17 juillet à Kidal, la session ordinaire de son Bureau Exécutif élargie aux différents responsables de toutes les structures politiques et militaires. C’était sous la présidence de M. Alghabass AG INTALLA, Président en exercice de la CMA. Étaient également présents, le Vice-Président de la Coordination ainsi que des Secrétaires Généraux du MAA et du MNLA.



La session ordinaire du Bureau Exécutif de la Coordination des Mouvements de l’Azawad a pris fin, le lundi 17 juillet dernier, à Kidal. Cette session ordinaire de la CMA a porté sur trois points, notamment : les situations sociaux-politiques, sécuritaires et humanitaires ; l’état des lieux des structures de la CMA ; le passage de témoin de fin de mandat.



Dans le communiqué final de sa session ordinaire, on apprend que le Président sortant, après validation de l’ordre du jour, a fait un large tour des dynamiques qui ont émaillées son mandat sur la tête du mouvement tant sur les plans politiques, sécuritaires qu’humanitaires. L’occasion a été mise à profit pour les délégations régionales et aux autres structures de la CMA de présenter un état des activités menées dans leurs régions respectives durant l’exercice de cette présidence qui s’achève. « Lecture a été faite d’un bilan détaillé sous l’égide du Président sortant, jugé largement positif malgré une conjoncture événementielle des plus difficiles notamment dans les domaines sécuritaires et humanitaires marqués par la recrudescence sans précédents de violences terroristes multiformes exercées sur les populations, singulièrement dans les régions de Ménaka et Gao avec leurs lots de morts, de déplacés et autres sinistrés », indique le communiqué.



Considérant la gravité de la situation sociopolitique actuelle et au regard de « manque de perspectives porteuses d’espoirs » quant à l’avancée du processus de paix, le Président sortant a exhorté les responsables de toutes les structures exécutives de la CMA à une mobilisation forte et constante afin de consolider les acquis, et relever les innombrables défis auxquels les « populations de l’Azawad » sont confrontées, suite aux exposés, débats francs et fructueux touchant l’ensemble des situations qui prévalent, la session : « Réitère sa ferme volonté de poursuivre par tous les moyens appropriés sa noble lutte jusqu’à concrétisation des principes fondamentaux garantissant une émancipation et un bien-être des populations Azawadiennes ; réitère sa vigoureuse condamnation de toutes formes de violence et de terreurs exercées sur les populations civiles.



En outre, la Coordination des Mouvements de l’Azawad a aussi déploré « l’absence de réponses appropriées » à cette situation dramatique malgré tous les appels lancés avant de dénoncer un « manque d’intérêt manifeste » à l’endroit des diverses doléances et requêtes émises par la CMA pour que lumière soit faite sur l’assassinat de Feu Brahim OULD SIDATT.



Aussi, le Bureau Exécutif de la Coordination des Mouvements de l’Azawad s’est félicité des résultats atteints à travers le CSP PSD dans le cadre du renforcement de la cohésion et la conjugaison des efforts pour la stabilité sociale. Elle poursuit en réitérant son attachement à poursuivre les différents engagements pris afin de consolider ces acquis appréciables.



La CMA s’est aussi félicitée également de la signature le 08 février 2023 à Kidal de la déclaration de fusion des mouvements de la CMA et des avancées réalisées vers sa concrétisation. Elle a remercié les partenaires des organisations humanitaires pour les inlassables efforts consentis et les appelle à plus de mobilisation pour atténuer les souffrances des populations meurtries. « Nous saluons et remercions pour l’élan de solidarité traditionnelle maintes fois manifesté par l’ensemble des pays d’accueil des réfugiés et déplacés Azawadiens », déclare la CMA dans son communiqué tout en d’appelant toutes les organisations en charge de la question des réfugiés à opter pour la création des sites officiels de regroupement des déplacés, auxquels la CMA apportera tout son appui, notamment la facilitation pour un accès sécurisé aux sites aux cordons humanitaires.



Notons que la Session Ordinaire de la CMA s’est clôturée par la cérémonie solennelle de passation de témoin entre le Président sortant Alghabass AG INTALLA et Ibrahim OULD HANDA, Président entrant.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS