Mali : les revenus générés par l'État avec l'or grimpent de 35 % pour atteindre 763,7 milliards Fcfa en 2022
Publié le jeudi 20 juillet 2023 | Agence Ecofin

Au Mali, l’exploitation de l’or représente environ 9 % du PIB et plus de la moitié des recettes fiscales. La production industrielle qui a atteint 66,2 tonnes d’or en 2022, est dominée par des compagnies basées au Canada, en Australie et au Royaume-Uni.



Au Mali, les recettes publiques générées par l’exploitation aurifère ont atteint un chiffre record de 763,7 milliards de francs CFA (1,3 milliard de dollars) en 2022. C’est du moins l’information rapportée mercredi 19 juillet par l’agence de presse Reuters, qui cite Mamadou Sidibe, chef du département des statistiques au ministère des Mines.



Ce montant qui représente un bond de 35 % par rapport à l’année précédente, s’explique par « l’excellente performance de tous les services de recouvrement, à savoir les services fiscaux, les douanes et les services des domaines », a ajouté le responsable. La levée, depuis 2021, de plusieurs exonérations fiscales et la hausse de la production industrielle d’or ont pu également jouer un rôle.



Le Mali a enregistré une production industrielle de 66,2 tonnes d’or en 2022, soit une hausse de 4 % en glissement annuel. Cette production devrait grimper à 67,7 tonnes en 2023, selon les prévisions du ministère des Mines.



Pour rappel, Barrick Gold, B2Gold, Hummingbird Resources, Allied Gold ou encore Resolute Mining, font partie des compagnies actives dans le pays ouest-africain. Selon la base de données d’Ecofin Pro, la plateforme de l’Agence Ecofin destinée aux professionnels, l’Australie, le Royaume-Uni et le Canada sont les trois pays où sont basées les compagnies étrangères actives dans l’exploitation aurifère industrielle au Mali.