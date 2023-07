Mali: Berlin a reçu l’assurance d’un retrait ordonné de ses troupes - abamako.com

Mali: Berlin a reçu l'assurance d'un retrait ordonné de ses troupes
Publié le jeudi 20 juillet 2023 | AFP

Le ministre malien de la Défense a assuré Berlin du "soutien" de la junte pour un retrait ordonné de ses troupes de la mission de l'ONU Minusma d'ici la fin 2023, a annoncé jeudi le ministère de la Défense allemand.



Le colonel Sadio Camara a donné cette assurance lors d'un entretien téléphonique avec son homologue Boris Pistorius. "Il s'agissait d'une discussion utile au bon moment", a estimé ce dernier, cité dans un bref communiqué. "Nous avons convenu de rester en contact pour un retrait sans heurts de la Bundeswehr du Mali", a-t-il ajouté. Avec un millier de soldats environ, l'Allemagne est le plus important contributeur occidental à cette difficile mission de maintien de la paix. Le pays avait prévu de se retirer progressivement d'ici mai 2024. Mais le 30 juin, les Nations unies ont mis un terme à la mission avec effet immédiat, une exigence de la junte malienne qui fait craindre pour la sécurité de la population dans un pays toujours en proie aux attaques jihadistes. Tous les pays participant à la mission doivent désormais se concentrer sur l'organisation du retrait de leurs troupes, qui devra être bouclé d'ici le 31 décembre 2023. Il s'annonce massif et complexe, plus de 13.000 militaires et policiers, sans oublier leurs équipements, étant concernés. La mission avait été créée en 2013 pour aider à stabiliser un Etat menacé d'effondrement sous la poussée jihadiste, protéger les civils, contribuer à l'effort de paix et défendre les droits humains. Depuis son lancement, 174 Casques bleus au total ont été tués. Les relations entre Bamako et la Minusma s'étaient détériorées depuis la prise de pouvoir des militaires en 2020. Ces derniers ont poussé vers la sortie la mission de l'ONU après avoir déjà rompu en 2021 les relations avec son ancien partenaire, la France, pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie.