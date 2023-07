Gestion de l’Assemblée nationale de 2013 à 2020 : ’’Le procureur du pôle économique et financier va faire une adresse pour plus d’éclaircissement dans cette affaire’’ (ministre de la justice) - abamako.com

Gestion de l'Assemblée nationale de 2013 à 2020 : ''Le procureur du pôle économique et financier va faire une adresse pour plus d'éclaircissement dans cette affaire'' (ministre de la justice) Publié le vendredi 21 juillet 2023

© aBamako.com par MS

Le ministre Mamadou Kassogue

Interrogé par un confère sur le dossier de la gestion de l’assemblée nationale de 2013 à 2020, le ministre de la Justice et des Droits de l’homme, Mamadou Kassogue, a affirmé : ’’ le procureur du pôle économique et financier va faire une adresse bientôt pour plus d’éclaircissement dans cette affaire.’’. C’était ce jeudi 20 juillet 2023 lors de la cérémonie d’installation solennelle du premier président et du procureur général de la cour d’appel de Bamako.



L’information sur la nomination d’un juge d’instruction et l’ouverture d’une procédure judiciaire au Pôle économique de Bamako contre la gestion de trois personnalités de l’assemblée nationale de 2013 à 2020 pour "atteinte aux biens publics" avait fait le tour de la toile la semaine dernière.



Selon plusieurs sources, cette procédure concerne l’ancien président de l’Assemblée nationale sous IBK, Issiaka Sidibé, son questeur, actuellement membre du Conseil national de transition (CNT), Mamadou Diarrassouba, et son comptable, Mamoutou dit Bavieux Touré, actuel président de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT).