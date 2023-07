Au Mali, l’Iran s’engage à former des experts des télécommunications et cybersécurité - abamako.com

Au Mali, l'Iran s'engage à former des experts des télécommunications et cybersécurité Publié le vendredi 21 juillet 2023 | Ecofin

Alors que l’Iran et le Mali veulent densifier leur coopération, les deux pays s'intéressent à de nouveaux domaines de coopération à l’instar du numérique et de la communication.



L’Iran s’est engagé à former des experts maliens les domaines de la communication, des télécommunications, de la cybersécurité et de la 5G, a-t-on appris du ministère malien de la Communication et de l'Economie numérique. L’institution l’a annoncé au sortir d’un entretien entre le chef de département ministériel, Alhamdou Ag Ilyène (photo, à gauche), et l’ambassadeur d’Iran au Mali, Hossein Taleshi Salehani (photo, à droite).



La rencontre qui s’est tenue, mercredi 19 juillet, avait pour but de renforcer la coopération entre les deux pays avec un accent dans les domaines des télécommunications et du numérique. Dans ces domaines, les deux pays ont annoncé plusieurs projets, notamment la création d’un centre d’innovation au Mali et le renforcement des capacités de la télévision nationale malienne.



Pour l’heure, les deux pays n’ont pas révélé plus d'informations sur le déploiement du programme de formation. Toutefois, la partie malienne a indiqué que les experts seront désignés parmi les cadres du ministère.



Vanessa Ngono Atangana