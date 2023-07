Arrêt de la Cour Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du scrutin du 18 juin 2023 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Arrêt de la Cour Constitutionnelle portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du scrutin du 18 juin 2023 Publié le vendredi 21 juillet 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par MS

Résultats définitifs du Referendum constitutionnel par la Cour Constitutionnelle

Bamako, le 21 juillet 2023, la Cour Constitutionnelle a publié résultats définitifs du Referendum constitutionnel du 18 juin 2023 Tweet

Cour constitutionnelle



République du Mali



Un Peuple - Un But - Une Foi



ARRET N°2023-08/CC-Réf



Du 21 juillet 2023 portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel (scrutin du 18 juin 2023)



La Cour Constitutionnelle



AU NOM DU PEUPLE MALIEN



Vu la Constitution;



Vu la Charte de la Transition, modifiée ;



Vu la Loi n°97-010 du 11 février 1997 modifiée par la Loi n°02-011 du 05 mars 2002 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle;



Vu le règlement intérieur de la Cour Constitutionnelle en date du 28 août 2002;



Vu la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022, modifiée, portant loi électorale ;



Vu l’Ordonnance n°2023-018/PT-RM du 26 mai 2023 portant dérogation à la loi électorale ;



Vu l’Ordonnance n°2023-019/PT-RM du 14 juin 2023 complétant l’Ordonnance n°2023-018/PT-RM du 26 mai 2023 portant dérogation à la loi électorale;



Vu le Décret n°94-421 du 21 décembre 1994 portant organisation du Secrétariat Général et du Greffe de la Cour Constitutionnelle;



Vu le Décret n°2023-0276/PT-RM du 05 mai 2023 portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale, à l’occasion du référendum constitutionnel;



vu



le Décret n°2023-00328/PT-RM du 1er juin 2023 déterminant les modalités du vote par anticipation des Forces de Défense et de Sécurité à l’occasion du référendum constitutionnel de 2023;



Vu l’Arrêt n°2023-05/CC du 14 juin 2023 de la Cour Constitutionnelle;



vu



l’Arrêt n°2023-07/CC du 21 juillet 2023 de la Cour Constitutionnelle;



Vu les procès-verbaux, les feuilles de dépouillement et les récépissés des résultats du scrutin référendaire des 11 et 18 juin 2023;



Vu le Bordereau d’Envoi n°001317/AIGE/SG du 23 juin 2023 de Monsieur le Président de l’AIGE transmettant à la Cour Constitutionnelle, les résultats provisoires du référendum du 18 juin 2023;



vu



vu



les rapports des délégués de la Cour Constitutionnelle ;



les pièces jointes;



Le rapporteur entendu en son rapport;



Après en avoir délibéré ;



Considérant que, conformément aux articles 150 et 151 de la Loi n°2022-019 du 24 juin 2022 portant loi électorale et ses textes modificatifs subséquents, le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) a procédé à la proclamation des résultats provisoires du référendum constitutionnel le 23 juin 2023;



Considérant que de cette proclamation provisoire, il est résulté le résultat suivant :



INSCRITS:8 463 084



VOTANTS :3 334 531



NULS:27 129



SUFFRAGES EXPRIMES :3 307 402



TAUX DE PARTICIPATION :39,40%



REPARTITION DES VOIX VOIX



OUI :3 208 230;97,00%



NON:99 181;3,00%



TOTAL: 3 307 411, 100,00%





Considérant que les articles 27, 28, 29 et 30 de la Loi n°97-010 du 11 février 1997 portant loi organique déterminant les règles d’organisation et de fonctionnement de la Cour Constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant elle, modifiée, disposent :



➤ Article 27 : « Les résultats provisoires du référendum sont enregistrés et proclamés par le Président de la Commission Electorale Nationale Indépendante qui les transmet sans délai au Président de la Cour Constitutionnelle accompagnés des procès-verbaux du scrutin. >> ;



➤ Article 28: <<< La Cour Constitutionnelle examine et tranche définitivement toutes les réclamations... >> ;



➤ Article 29: « Dans le cas où la Cour constate des irrégularités, il lui appartient d’apprécier si eu égard à la matière et à la gravité de ces irrégularités, il y a lieu, soit de maintenir lesdites opérations, soit de prononcer leur annulation totale ou partielle. >> ;



➤ Article 30: « La Cour Constitutionnelle proclame dans un délai de deux mois les résultats définitifs du référendum en séance publique. Elle les notifie au Président de la République.



Mention de la proclamation est faite dans le visa du décret portant promulgation de la loi adoptée par le peuple. »>;



Considérant qu’en application de ces dispositions, la Cour Constitutionnelle a procédé au recensement général des votes des scrutins des 11 et 18 juin 2023;



Qu’en ce qui concerne le recensement général des votes, la Cour Constitutionnelle, après avoir fait le décompte des voix par bureau de vote tant sur le territoire national qu’au niveau des ambassades et consulats, a opéré diverses rectifications matérielles, annulations et procédé aux redressements qu’elle a jugé nécessaires;



Considérant qu’à l’issue de ce recensement, le résultat obtenu est le suivant :





RESULTATS GLOBAUX



NOMBRE D’INSCRITS: 8 463 084 24 697



NOMBRE DE BUREAUX: 25 241



NOMBRE DE VOTANTS: 3 235 427





BULLETINS NULS :25241



SUFFRAGES EXPRIMES: 3 210 186





TAUX DE PARTICIPATION. 38,23%



VOTE. VOIX. TAUX







Oui. 3 110 877. 96,91%



NON. 99 309. 3,09%









TOTAL: 3 210 186. 100,00%



Considérant que de ce résultat, il apparait que le Projet de Constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par ledit corps électoral;



PAR CES MOTIFS



Article 1er : Déclare adopté par le Peuple Souverain du Mali le Projet de Constitution soumis à référendum le 18 juin 2023;



Article 2: Dit que le présent arrêt sera immédiatement notifié au Président de la Transition, Chef de l’Etat ;



Article 3: Dit que la mention de la présente proclamation sera faite dans l’acte de promulgation de la nouvelle Constitution;



Article 4: Ordonne la publication du présent arrêt au Journal officiel



Ont siégé à Bamako, le vingt un juillet deux mil vingt trois



Monsieur Amadou Ousmane TOURÉ. Président



Monsieur Beyla BA Conseiller



Monsieur Mohamed Abdourahamane MAIGA. Conseiller



Madame KÉÏTA Djénéba KARABENTA Conseiller



Monsieur Aser KAMATE Conseiller



.

Maître DOUCOURE Kadidia TRAORE Conseiller



Madame BA Haoua TOUMAGNO

Conseiller



Maître Maliki IBRAHIM Conseiller



Monsieur Demba TALL Conseiller







Avec l’assistance de Maître Abdoulaye M’BODGE, Greffier en Chef.



Suivent les signatures illisibles



Pour Expédition certifiée conforme délivrée avant enregistrement.



Bamako, le 21 juillet 2023



LE GREFFIER r



Maître Abdoulaye M’BODGE



Chevalier de l’Ordre National