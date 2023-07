Retrait de la Munisma du Mali. «Le Mali ne sera pas abandonné par la Guinée - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Retrait de la Munisma du Mali. «Le Mali ne sera pas abandonné par la Guinée Publié le vendredi 21 juillet 2023 | 224infos

© aBamako.com par Momo

Patrouille de la MINUSMA à Tombouctou

Tombouctou, le 11 Mai 2015, la MINUSMA a procédé aux patrouilles à Tombouctou Tweet





La Guinée et le Mali veront par quel moyen, leurs forces pourront collaborer a affirmé ce jeudi, Ousmane Gaoual Diallo, ministre des postes et télécommunications et porte- parole du gouvernement.



La rencontre qui a porté sur la compte rendu du conseil des ministres s'est déroulée au siège du porte-parolat à Kaloum.



Pour lui, le retrait de la Munisma poussera la Guinée et le Mali à revoir les conventions sur l'intervention des militaires guinéens auprès des FAMA.





< >> a fait savoir le ministre.



‎‫‬‎