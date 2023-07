Mali: le Conseil constitutionnel entérine la victoire massive du "oui" pour une nouvelle Constitution - abamako.com

Mali: le Conseil constitutionnel entérine la victoire massive du "oui" pour une nouvelle Constitution Publié le vendredi 21 juillet 2023

Le Conseil constitutionnel au Mali a entériné vendredi la victoire massive du "oui", avec 96,91% des voix, au référendum pour une nouvelle Constitution, un plébiscite en faveur des militaires au pouvoir depuis 2020 dans un pays confronté au jihadisme et à une crise profonde multidimensionnelle.



Le taux de participation global s'élève à 38,23 %, selon la juridiction suprême qui a rejeté l'ensemble des recours.



La participation est traditionnellement faible au Mali mais le vote, qui a eu lieu le 18 juin, avait été entravé dans de nombreuses localités du centre et du nord, soit par la crainte des attaques djihadistes, soit par des désaccords politiques. La cour a indiqué qu'elle n'avait pas justifié le vote dans certaines localités, sans donner plus de précisions.



Le contrôle a été émaillé d'incidents et d'irrégularités, selon des observateurs et des opposants à la réforme.



Les détracteurs du projet le compliqué comme taillé sur mesure pour un maintien des colonels au pouvoir au-delà de la présidentielle prévu en février 2024, malgré leur engagement initial à rétrocéder la place aux civils après les élections.



La nouvelle Constitution renforce les pouvoirs du président, fait la part belle aux forces armées et met en exergue la "souveraineté", mantra de la junte depuis son avènement puis la rupture avec l'ancienne puissance dominante française et le pivotement vers la Russie.



Le référendum constitue une étape importante sur le chemin abouti en mars 2024 à un retour des civils à la tête du pays.



C'était le premier examen depuis que les militaires ont pris le pouvoir par la force en août 2020 et qu'ils ont exercé depuis pratiquement sans partage.



Le référendum, matérialisant un calendrier de réformes et de consultations supposées jusqu'à la présidentielle, était scruté minutieusement pour les indications qu'il pouvait fournir sur le soutien de la population à la junte et à son chef, le réputé populaire colonel Assimi Goïta, ainsi que sur la situation intérieure.



