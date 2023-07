Cour d’Appel de Bamako : Le premier président et le procureur général officiellement installés - abamako.com

Cour d'Appel de Bamako : Le premier président et le procureur général officiellement installés Publié le samedi 22 juillet 2023 | Aujourd`hui

© aBamako.com par MS

Le ministre Mamadou Kassogue

Ils ont pour noms Faradji Baba, Hamadoun Guindo dit Balobo. Ils sont respectivement premier président de la Cour d’appel de Bamako et procureur général près la même Cour. Ces deux hautes autorités judicaires ont été installées hier jeudi 20 juillet dans leurs fonctions à la Cour d’appel de Bamako à la faveur d’une audience solennelle présidée par le président de la Cour suprême Dr. Fatoma Théra en présence du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux Mamoudou Kassogué.



Outre le président de la Cour suprême et le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux, la cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs responsables des services judiciaires et de sécurité et surtout de nombreux magistrats en service dans les juridictions de Bamako et de Kati.



Cette cérémonie, première du genre dans notre pays, s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions de la loi portant organisation judiciaire dans notre pays.



Dans la réquisition du ministère public, le procureur général par intérim, Ladji Sara a rappelé que cette cérémonie d’installation des chefs de parquet de séants trouve son fondement juridique dans plusieurs textes. Il a rappelé que cet événement est à mettre à l’actif du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux Mamoudou Kassogué et s’inscrit en droite ligne dans la gamme des multiples initiatives prises par le chef du département pour permettre à la justice malienne de jouer toute sa partition dans un contexte de multiples défis auquel le peuple malien fait face. Le procureur général par intérim a ajouté que la nomination des deux responsables judiciaires ne relève point du hasard compte tenu de leurs riches expériences professionnelles.



Ainsi Faradji Baba a été successivement juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de première instance de Ségou, juge de paix à compétence étendue de Douentza, puis de Kolondiéba. Il a été aussi vice-président du Tribunal de commerce de Bamako, vice-président du Tribunal de la Commune III du district de Bamako, conseiller à la Cour d’appel de Bamako… avant d’être promu 1er président de la Cour d’appel de Bamako.



Le procureur général Amadoun Guindo dit Balobo a servi dans les juridictions de Kita, de Kayes, au Pôle économique et financier de Bamako, au Tribunal pour enfants de Bamako comme procureur de la République. Il a servi aussi à Ségou, Sikasso, Gao comme procureur de la République près des différents tribunaux. Balobi a servi à Kayes comme procureur général près de la Cour d’appel avant d’être affecté à la Cour d’appel de Bamako.



“Je ne doute point en raison de leur qualité professionnelle et humaine, ils relèveront tous les défis auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leur mission”, a soutenu Ladji Sara avant de leur souhaiter ses meilleurs vœux. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Me Ousmane B. Traoré, a dit toute la disponibilité de sa corporation à les accompagner dans l’exercice de leur fonction. Il a saisi cette tribune pour rappeler que rendre la justice avec pompe ne saurait être confondu avec l’usage immodéré que certains acteurs de la justice en quête véritable de popularité et de sensationnel s’affichent sur les réseaux sociaux au mépris de la délicatesse et de la pondération qui sont consubstantielles à la fonction du juge. “Rendre la justice avec pompe exige de tous les acteurs du ressort de la Cour d’appel de Bamako le respect du serment prêté devant Elle, peu importe les années écoulées, car l’exercice restera toujours tributaire du respect scrupuleux de la déontologie, un pan essentiel du serment. Ce denier n’étant pas soumis et ne pouvant pas l’être d’ailleurs, à la loi de l’obsolescence, il demeure Eternel. Puisse le serment continuer à vous servir de bréviaire”, a-t-il souligné. Pour le bâtonnier, rendre la justice avec pompe exige d’être inflexible sur le respect des règles de droit, de rester droit dans vos bottes trivialement parlant, de ne céder à aucune pression d’où qu’elle vienne, d’exiger de tous vos collaborateurs.



Avant de les installer dans leurs fonctions, le président de la Cour suprême a prodigué des sages conseils aux deux promus. “Je souhaite que vous soyez des boussoles et des exemples pour que dans votre ressort la justice soit bien distribuée. Car nous sommes face à une population qui a soif de justice, nous sommes face à un monde de concurrence où les investisseurs ont besoin d’être rassurés par des décisions de justice. Je vous invite à donner le meilleur de vous-mêmes, à faire preuve d’intégrité”, a instruit le président de la Cour suprême. Notons que les deux hauts magistrats ont exprimé leur gratitude aux plus hautes autorités notamment le président de la Transition le Colonel Assimi Goïta, le ministre de la Justice… sur le choix porté sur leurs modestes personnalités. Ils ont aussi rassuré d’etre à hauteur de defis dans l’exercice de leurs missions.



Kassoum Théra