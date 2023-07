Promu au Pôle économique et financier en qualité de juge d’instruction : Les forces vives de Fana rendent hommage au Procureur Boubacar M. Diarra - abamako.com

Promu au Pôle économique et financier en qualité de juge d'instruction : Les forces vives de Fana rendent hommage au Procureur Boubacar M. Diarra
Publié le samedi 22 juillet 2023 | Aujourd`hui

Promu au mois de juin 2023 en qualité de doyen des juges d’instruction du Pôle national économique et financier du Mali à Bamako, l’ex-procureur de la République près le Tribunal d’instance de Fana, Boubacar M. Diarra, a passé le témoin le 13 juillet dernier à son successeur Issa Traoré. La cérémonie s’est déroulée dans l’enceinte de la mairie devant les autorités politiques administratives et la société civile. Témoignages de reconnaissance, remise d’attestations et de Ciwara à M. Diarra ont été les temps forts de cette activité.



Je tenais à remercier du fond du cœur le professionnalisme dont le procureur Boubacar M. Diarra fait preuve dans le cadre de sa mission. Son intervention a largement contribué à faciliter l’installation ou l’implantation du Centre d’assistance et de promotion des droits humains (CapDH) et à faciliter également notre mission qui est de “promouvoir au Mali les droits humains, la culture de la paix et de la citoyenneté et aider les victimes à défendre et à jouir de leurs droits”…



A l’image de cette lettre de reconnaissance émanant du point focal du CapDH, Alou Ongoïba, ce sont de nombreux témoignages similaires qui ont été faits à l’endroit de Boubacar M. Diarra le procureur sortant de Fana. Nommé dans cette localité, il y a de cela quelques années, M. Diarra, selon les nombreux témoignes, est parvenu à créer un climat de confiance entre les populations et leur justice.



Toutes choses qui lui valent respect et considération des autorités politiques administratives, de la société civile et même de simples anonymes à l’image de Mayi Kanouté, enseignant Fana A2 second cycle. Celui-ci décrit le procureur Diarra comme une personne courtoise, attentive toujours à l’écoute de la population et de ses collaborateurs. “Il a le sens élevé du devoir, droit dans son travail. Il a toujours tenu à donner les vraies informations à la population et durant son séjour dans notre ville je n’ai jamais entendu quelqu’un parlé mal de lui”, a ajouté M. Kanouté.



S’adressant à la presse locale au terme de la passation, l’ancien procureur sortant a remercié toute la population de Fana pour son accompagnement. Il a aussi adressé des mots de reconnaissance à l’endroit de la mairie, la police, la gendarmerie et toutes les forces vives (société civile, médias…) qui l’ont aidé à avoir ce résultat. Il a par la même circonstance exprimé ses vœux de succès au nouveau procureur Issa Traoré qui a félicité son collègue pour le climat de confiance qu’il a pu entretenir avec les populations.



Ainsi, ce sont six attestations de reconnaissance et quatre médailles (Ciwara) qui ont été remises au procureur sortant pour services rendus au cercle de Fana qui était dans un passé récent faisait la une de l’actualité avec la tristement célèbre affaire de décapitation à laquelle il est parvenu à mettre en termes avec le concours des autres services compétents sur place.



Bio express du juge Boubacar M. Diarra



Il est admis au concours de la magistrature en 2004 organisé par le ministre Me Fanta Sylla. Il a fait sa formation d’auditeur de justice c’est-à-dire de magistrat stagiaire de 2005 à 2007. A la fin de sa formation, il prend fonction comme juge au siège au Tribunal de commerce de Bamako où il a exercé avant sa nomination comme juge de paix à compétence étendue à Diéma. En 2015, il est nommé juge d’instruction du 1er cabinet de Tribunal de grande instance de Kati.



En septembre 2019, il a reçu sa nomination comme le tout premier procureur de la République près le Tribunal d’instance de Fana au moment où ce ressort était très préoccupé par les crimes décapitation et de vols de bétail et de genre. Il s’est battu avec son équipe pour mettre fin aux crimes de décapitation en découvrant la personne qui a avoué d’être l’auteur de 11 crimes avec coupes de tête dont 10 commis à Fana et un à Bamako.



Spécialisé en droit International pénal sur une bourse des Nations unies et auditeur en sciences criminelles, il a été nommé au mois de juin 2023 en qualité de doyen des juges d’instruction du Pôle national économique et financier du Mali à Bamako.



Kassoum THERA