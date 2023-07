Dans les mines d’or du Nord-Mali, « la vie humaine n’est rien » - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Dans les mines d’or du Nord-Mali, « la vie humaine n’est rien » Publié le dimanche 23 juillet 2023 | Afrique XXI

© aBamako.com par MS

Ville de Yanfolila

Tweet





Podcast (1/4) · Dans le podcast « Al Ummar Can » (« Les Gens de là-bas ») décliné en quatre épisodes, des témoins basés dans des villages délaissés du Niger racontent leurs défis quotidiens. Dans ce premier épisode, Moctar part dans le Nord-Mali, où il espère travailler dans les mines d’or contrôlées par des groupes armés.







Autrefois, Moctar était passeur au Niger. Mais une loi introduite en 2015 par le gouvernement, avec l’appui de l’Union européenne, a interdit le transport des étrangers au nord d’Agadez1. Moctar a perdu son travail et a dû trouver une autre source de revenus. Comme beaucoup, il a tenté sa chance dans les mines d’or du nord du Mali. Celles-ci, contrôlées par des groupes armés, attirent de nombreux travailleurs de la sous-région. Toutes et tous espèrent y améliorer leur quotidien. Le beau-frère de Moctar, qui tient une boutique sur un de ces sites d’exploitation, doit l’accueillir.



Frontière, barrages, conditions de travail indignes... Le voyage de Moctar et son installation sur place ne vont pas se dérouler comme prévu. En s’enregistrant avec son téléphone dans le but de raconter son périple, Moctar a pris de nombreux risques. À ce titre, son témoignage est un document rare.





L’ensemble des documents sonores de la série « Al Ummar Can » sont disponibles ici. Certains peuvent être écoutés en langues hausa, fufulde, tamasheq et kanouri