Visite du président de la transition à A Kayes: Les attentes de la population ont-elles été comblées ? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Visite du président de la transition à A Kayes: Les attentes de la population ont-elles été comblées ? Publié le lundi 24 juillet 2023 | L'alternance

Tweet



Le président de la transition le Col. Assimi Goïta a entamé hier dimanche 23 juillet sa première visite dans la cité de rails. L’objectif premier de cette visite est la pose de la première pierre du lycée public de Kayes N’di, le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Dièma-Bamako notamment le tronçon Kayes-Sandaré et enfin le lancement de la reprise du trafic ferroviaire. Kayes étant la première région à la fois administrative et économique fonde de l’espoir sur la visite du Président Assimi Goïta.





La région a besoin de plus d’infrastructures et d’emplois pour les jeunes, c’est pourquoi les Kayesiens ont été mobilisés pour réserver un accueil légendaire à leur hôte. La montagne ne va-t-elle pas accoucher d’une souris en d’autres termes les fleurs tiendront-elles leur promesse de fruits ? N y-a-t-il pas une arrière-pensée politique derrière cette visite ?



La capitale du Khasso a réservé un légendaire accueil chaleureux et hospitalier au Président de la transition le colonel Assimi Goïta, le dimanche 23 juillet 2023. En effet, cette visite s’inscrivait en droite ligne du programme présidentiel de tournée régionale du colonel Assimi Goïta. Après Koutiala et Ségou c’est au tour de la région de Kayes d’accueillir le Président de la transition. A son programme il y avait la pose de la première pierre du lycée public de Kayes N’di, le lancement des travaux de réhabilitation de la route Kayes-Dièma-Bamako notamment le tronçon Kayes-Sandaré et enfin le lancement de la reprise du trafic ferroviaire. Ces trois activités sont d’une importance capitale pour les populations maliennes en général et celles de Kayes en particulier. Pour rappel Kayes est incontestablement le poumon économique du Mali. Elle est la région de transit de toutes les marchandises en provenance du port de Dakar et même de Nouadhibou en Mauritanie. La région de Kayes est par excellence celle des activités minières avec plus de cinq sociétés. Que dire de l’importance de la route et celle du chemin de fer ? La route permet de relier Bamako au port de Dakar où les marchandises des opérateurs économiques y transitent. Le port de Dakar est important pour les commerçants, car il est l’un des ports les mieux aménagés et les plus accessibles. Quant à la reprise du trafic ferroviaire il a été de l’aubaine aux populations riveraines du rail, mais aussi à tous les maliens, car au-delà du coût de transport voyageurs abordable, le train est le seul moyen de locomotion qui peut prendre beaucoup de marchandises à moindre frais. Sa mise en circulation était l’une des demandes les plus pressantes des populations de Kayes. Donc pour cette importante visite du chef de l’Etat les Kayesiens dans leur écrasante majorité étaient aux anges.La montagne ne va-t-elle pas accoucher d’une souris en d’autres termes les fleurs tiendront-elles leur promesse de fruits ?En attendant d’avoir les éléments de réponse à cette question, il faudrait rappeler au Président de la transition que l’essentiel n’est pas d’inaugurer ou de poser la première pierre d’une infrastructure, mais de bien la suivre et de la gérer. Le train dont le président vient de faire la mise en circulation porte déjà les germes de sa chute à cause de la mauvaise gestion. Quid de la route dont les travaux de réfection viennent d’être lancés, l’inquiétude est que, faute d’argent, ces mêmes travaux ne s’arrêtent pas, alors que ce tronçon est vital pour le trafic. Quant au lycée public de Kayes N’Di les populations de cette localité veulent voir leurs enfants aller y étudier à la prochaine rentrée scolaire.N y-a-t-il pas une arrière-pensée politique derrière cette visite ?Pour les détracteurs du colonel Président, cette visite est une précampagne qui ne dit son nom. Ses opposants lui prêtent des ambitions présidentielles et pensent que le Président de la transition a déjà commencé la campagne avant l’heure. Faux rétorquent ses partisans. Pour eux le Président de la transition ne fait qu’exécuter un programme longtemps établi. Qui de ses partisans ou de ses adversaires auront raison rendez-vous dans quelques petits mois pour les élections présidentielles et législatives. En somme, si cette visite était opportune à cause des grandes attentes d’une population Kayesienne se sentant abandonnée, les retombées doivent être aussi pressantes au grand bonheur de tout le Mali. Oumou SISSOKO ……………………………………………………………………………