CNT : le premier secrétaire Amadou Albert MAÏGA fait un post réclamant le départ du PM puis se rétracte - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique CNT : le premier secrétaire Amadou Albert MAÏGA fait un post réclamant le départ du PM puis se rétracte Publié le lundi 24 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par Dr

le premier secrétaire Amadou Albert MAÏGA fait un post réclamant le départ du PM puis se rétracte

Tweet

Le premier secrétaire parlementaire du Conseil national de transition (CNT), Dr Albert Maïga, a fait un post le dimanche 23 juillet 2023, depuis Kayes, pour réclamer le départ du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga .



’’ L’âge+AVC, une équation à deux inconnus. C’est une réalité. Il doit se reposer et profiter de ses petits enfants. Le vieux n’est plus lucide. Merci Kayes ’’, avait-il écrit sur sa page.



Quelques heures après ce post, les réseaux sociaux se sont enflammés avec des critiques virulentes et des appels à sa démission. Albert Maïga a finit par se rétracter en supprimant son post, par respect, selon lui, pour une personne qu’il apprécie tout en présentant des excuses à ses abonnés.



Il faut rappeler que depuis un certain temps ,des appels venant de certains membres du CNT réclament le départ du Premier ministre après son discours tenu devant les nouveaux ministres nommés.