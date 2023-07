Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique : Un prêt de plus de 30 milliards de FCFA au gouvernement malien - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique : Un prêt de plus de 30 milliards de FCFA au gouvernement malien Publié le lundi 24 juillet 2023 | Le Sursaut

© aBamako.com par AS

Conférence de lancement du processus budgétaire

Bamako , le 16 février 2023 le Ministre de l`Economie et des Finances Alfousseini SANOU a présidé la cérémonie d`ouverture de la conférence de lancement du processus budgétaire à l`hôtel de l`amitié de Bamako Tweet



Le mercredi 19 juillet 2023 dans la salle de délibération du Palais de Koulouba sous l’égide du Président de la transition, Colonel Assimi Goïta s’est tenue la session ordinaire du Conseil des ministres. Au chapitre des mesures législatives et règlementaires sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, on a annoncé que la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique a accordé 30 milliards 681 millions de FCFA au gouvernement malien. Cette enveloppe sera la contribution du Mali à l’augmentation du capital de la Banque Ouest africaine de Développement en vue de la mise en œuvre de son plan stratégique dénommé Plan Djoliba 2021-2025.



Sur le rapport du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l’accord de prêt signé le 3 mai 2023, entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique ,concernant le financement de la contribution du Mali à l’augmentation du capital de la Banque Ouest africaine de Développement.



C’est dans le cadre de cet accord que la Banque Arabe pour le Développement économique en Afrique a accordé au gouvernement du Mali, un prêt de 50 millions de dollars américains, soit 30 milliards 681 millions de FCFA environ. Dans le communiqué du Conseil des ministres, il est précisé que ce prêt est destiné au paiement de la contribution du pays à l’augmentation du capital de la Banque Ouest africaine de Développement en vue de la mise en œuvre de son plan stratégique dénommé Plan Djoliba 2021-2025. Il permettra entre autres de promouvoir le développement à travers la création d’emplois, d’infrastructures de transports et l’augmentation des capacités de production énergétique. Que le présent financement appuie les efforts du gouvernement à promouvoir l’investissement et à favoriser le développement socio-économique du pays.



Par Fatoumata Coulibaly