Mali : à court de liquidités, le propriétaire de la mine d’or Morila se sépare de son DG - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali : à court de liquidités, le propriétaire de la mine d’or Morila se sépare de son DG Publié le lundi 24 juillet 2023 | Agence ecofin

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Inauguration de la mine d`or de Kofi

Bamako, le 24 Avril 2015, a eu lieu la cérémonie d`inauguration de la mine d`or de Kofi Tweet





(Agence Ecofin) - L’actuel directeur général de Firefinch, Scott Lowe, est arrivé à ce poste en octobre 2022, alors que la compagnie tentait de mobiliser des fonds pour assurer la poursuite des opérations à la mine d’or Morila. Cette recapitalisation a échoué et la société cherche actuellement à céder l’actif malien.



L’australien Firefinch, propriétaire de la mine d’or Morila au Mali, n’aura plus de directeur général à compter du 1er septembre 2023. Dans un communiqué publié le 21 juillet, le Conseil d’administration de la compagnie a en effet annoncé le départ d’un commun accord de l’actuel DG Scott Lowe le 31 août prochain.



« Scott a rejoint Firefinch en octobre 2022 alors que la société poursuivait une recapitalisation afin de continuer à financer la mine d’or de Morila. Bien que la recapitalisation n’ait pas eu lieu, Scott est resté au sein de la société en assurant un leadership fort et efficace pendant une période difficile pour la société sur plusieurs fronts », a déclaré Brett Fraser, président du Conseil d’administration.



Notons qu’un autre dirigeant ne sera pas nommé à ce poste, et la direction exécutive de l’entreprise sera assurée par M. Fraser. Ce dernier mènera notamment à son terme le processus d’examen stratégique en cours depuis décembre 2022. Dans le cadre dudit processus, rappelons qu’un accord existe pour céder la mine d’or Morila à « un entrepreneur minier ouest-africain de renom ». La transaction pourrait être bouclée d’ici fin septembre 2023.



Emiliano Tossou