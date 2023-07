Molodo: Les FAMa neutralisent dix (10) terroristes - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Molodo: Les FAMa neutralisent dix (10) terroristes Publié le mardi 25 juillet 2023 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Lutte contre le terrorisme : 22 terroristes neutralisés par les FAMAS

Tweet

L'Etat-major Général des Armées dans un communiqué rendu public ce lundi 24 juillet 2023, informe l'opinion que dans la matinée du 24 juillet 2023, à 10h15, les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont déjoué une attaque complexe à deux (02) véhicules piégés suivie d'un assaut mené par des terroristes contre la position FAMa de Molodo, cercle de Niono, Région de Ségou.



La réaction de nos forces contre ces terroristes, auteurs de plusieurs exactions contre les populations, animés de rancœurs et soifs de se venger des FAMa suite aux lourdes pertes enregistrées lors des accrochages des 12 et 17 juillet derniers, a été très prompte et propice avec un bilan de:



Côté ami: un (01) mort et quatre (04) blessés.



Côté terroriste: dix (10) terroristes neutralisés, des armes et munitions de même que divers matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés récupérés,



L'Etat-major Général des Armées précise que tous les membres du groupe terroriste ont été neutralisés de même que le second véhicule utilisé après l'explosion du premier véhicule kamikaze.



L'Etat-major Général des Armées présente ses condoléances à la famille du défunt et souhaite prompt rétablissement aux blessés.



Par ailleurs, l'Etat-major Général des Armées magnifie la collaboration des populations et rassure du ferme engagement des FAMa à poursuivre la recherche et la neutralisation des terroristes.



Bamako, le 24 juillet 2023



LE DIRECTEUR DE L'INFORMATION ET DES RELATIONS PUBLIQUES DES ARMEES,



COLONEL SOULEYMANE DEMBELE Cheation de l'Ordre National Publiques